Ya es oficial. La rumorada consola portátil de PlayStation, que hasta ahora se conocía con el nombre Project Q, acaba de ser presentada por la marca nipona bajo el nombre de PlayStation Portal. Y no, no te confundas, no es un competidor de la Steam Deck, ASUS ROG Ally, Razer Edge o de la propia Nintendo Switch.

De hecho, ni siquiera es realmente una consola, ya que se trata de un nuevo periférico de la PlayStation 5 (como los auriculares Pulse Elite y Explore). Así es, esta no es una portátil en la que puedas instalar y ejecutar juegos, sino que funciona como un dispositivo de reproducción remota de la PS5. En pocas palabras, es un mando con pantalla. A continuación, te contamos sus características y precio.

PlayStation Portal: la nueva «portátil» de Sony es oficial

La PlayStation Portal es un dispositivo de transmisión en el que puedes jugar a tus títulos favoritos de PS5. Eso sí, debes tener la consola de Sony para usarla, ya que esta es la que se encargará de ejecutar el juego. Básicamente, la PlayStation Portal es como usar la app PS Remote Play y el mando PS Backbone One para jugar a la PS5 desde tu móvil.

Además, consolas como la Steam Deck y la ROG Ally ya permiten jugar a la PlayStation 5 de forma remota (gracias a la aplicación mencionada) teniendo además la capacidad de ejecutar juegos localmente (cosa que no ofrece la PlayStation Portal). Y en cuanto compatibilidad, con este dispositivo solo podrás jugar a títulos instalados en tu PS5, ya que no es compatible con el servicio de juegos en la nube PlayStation Plus Premium. Tampoco soporta títulos de PS VR2 o que requieran periféricos adicionales.

Y… ¿Qué características tiene este mando con pantalla de PlayStation? Pues según Sony, trae todos los botones y funciones del DualSense, además de integrar una pantalla LCD de 8 pulgadas con resolución 1080p y tasa de refresco de 60 Hz. También cuenta con un jack para auriculares de 3,5 mm, puerto USB-C para carga, altavoces estéreo y conectividad WiFi (se necesitará un mínimo de 5 Mbps para transmitir los juegos).

Precio y disponibilidad de la PlayStation Portal

La nueva PlayStation Portal saldrá a la venta a finales de este año en todo el mundo. Se espera que en las próximas semanas la marca nipona revele la fecha exacta de su lanzamiento y anuncie la preventa. ¿Su precio? Unos 219,99 € en Europa y 199,99 $ en Estados Unidos.