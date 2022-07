Por primera vez en su historia, Sony PlayStation ha lanzado un mando para móviles. Eso sí, no es nuevo y ni siquiera es de fabricación propia. Se trata del mando Backbone One con licencia oficial de PlayStation de la marca de accesorios Backbone. Es decir, es un mando que ya existía, pero ahora ha sido relanzado bajo la marca PlayStation con unas pequeñas novedades.

Si bien existe una versión para móviles Android (que llegará en noviembre) y otra para iPhone de este mando, el Backbone One Edición PlayStation solo es compatible con iPhone. La razón detrás de esto no está clara, pero suponemos que se debe a que las funciones optimizadas de PlayStation para este mando aún no han sido adaptadas a las múltiples capas de personalización de Android.

Características del mando Backbone One – Edición PlayStation

El Backbone One Edición PlayStation es un mando para móviles que tiene el mismo formato del Razer Kishi V2. Se acoplaba a ambos lados del teléfono, conectándose al puerto Lightning de los iPhone. Se puede extender lo suficiente para acoplarse a un iPhone 13 Pro Max, o encoger hasta el punto de ajustarse perfectamente al tamaño de un iPhone 13 Mini.

Mide 93,9 mm de alto, tiene un grosor de 32,6 mm y su anchura puede variar desde 176,2 mm hasta 257,6 mm. Pesa 138 gramos. En cuanto a colores, está disponible en color blanco con detalles en negro, como el DualSense de PS5, y en color negro completamente.

Esta edición PlayStation del Backbone One se diferencia de la estándar en solo una cosa: los botones de acción han sido renombrados de A, B, X, Y a X, O, △, □ (como los mandos de PlayStation). Y es que este mando ha sido diseñado para jugar a los juegos de PS5 y PS4 en streaming con Remote Play, por lo que tiene sentido que el icono de los botones haya sido adaptado a los botones que el usuario verá en los juegos. Eso sí, se puede usar con Stadia, Steam Link, GeForce Now, Xbox Cloud y otros servicios de streaming.

El mando tiene 4 botones de acción, 2 joysticks, 1 cruceta, 2 botones de opciones, 4 botones traseros, 1 botón para hacer capturas de pantalla y 1 botón de Inicio que te lleva a la app de Backbone o al menú de PlayStation, según dónde estés. ¡Ah! Y ofrece un puerto de paso de audio para conectar tus auriculares de 3,5 mm al móvil mientras estás jugando con el mando.

Precio del Backbone One – Edición PlayStation y disponibilidad

A pesar de que no es tan avanzado como el DualSense, el Backbone One Edición PlayStation es más caro que el mando de PS5. Cuesta unos 99,99 euros y ya está disponible en la tienda oficial de Backbone. Curiosamente, el mando incluye 2 meses de prueba gratis de Stadia Pro, 1 mes gratis de Discord Nitro y 1 mes de prueba de Apple Arcade.