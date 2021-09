¿Estás buscando un patinete eléctrico barato de calidad para andar por la ciudad? Si estás cansado de perder el tiempo en atascos y no necesitas recorrer grandes distancias, el patinete eléctrico Niubility N2 es ideal para ti. No solo porque tiene suficiente potencia para subir cuestas, sino también porque ahora mismo lo puedes comprar con un 50 % de descuento.

Este scooter cuenta con diseño plegable y está fabricado enteramente con metal, por lo que es muy práctico y resistente. Alcanza una velocidad máxima de 25 km/h que es ideal para viajar por la ciudad sin peligro. Y su autonomía es de 30 km. ¿Te interesa el Niubility N2? Enseguida te mostramos todas sus características y al final te contamos cómo comprarlo a mitad de precio.

Niubility N2: un patinete eléctrico económico, plegable y potente

El Niubility N2 es un patinete de calidad, fabricado con una aleación de aluminio resistente. Y se puede doblar fácilmente para que ocupe muy poco espacio en tu casa. Al frente, tiene un guardabarros de PVC que evita que te mojes o mojes a otras personas con las salpicaduras del suelo.

Asimismo, viene con una luz LED delantera para que puedas conducir el patinete de manera segura por la noche, y una luz trasera para que los coches te vean y así evitar accidentes. En el manillar, posee una pantalla donde puedes ver el estado del patinete, la autonomía, la velocidad, el kilometraje, entre otras cosas. También cuenta con freno de disco en la parte trasera.

Aquí tienes el resto de sus especificaciones técnicas:

Alcanza una velocidad máxima de 25 km/h gracias a su motor de 350 W.

gracias a su motor de 350 W. Tiene una batería de 10 Ah para 30 kilómetros de autonomía .

. Su tiempo de carga es de entre 5 y 6 horas (incluye el cargador).

(incluye el cargador). Puede subir cuestas de hasta 25 grados de desnivel .

. Es ligero y compacto : pesa 14 kg y mide 117 x 47 x 124 cm (desplegado) o 117 x 47 x 51 cm (plegado).

: pesa 14 kg y mide 117 x 47 x 124 cm (desplegado) o 117 x 47 x 51 cm (plegado). Soporta un peso de 120 kg con sus ruedas de 10 pulgadas.

En definitiva, el Niubility N20 es un scooter de calidad que te servirá para olvidarte del tráfico y viajar por ciudad sin problemas ni complicaciones de forma segura.

Llévate tu patinete eléctrico Niubility N20 con un 50 % de descuento

En la tienda TOMTOP, el precio normal del Niubility N20 es de 477 €, pero han lanzado un mega descuento para que te lo lleves por la mitad. Si lo compras antes del 15 de octubre con el cupón TTN2CTN, te queda en 239,99 € con envío gratis desde Europa. Usa este botón para comprar el tuyo:

Lo recibirás entre 3 y 5 días hábiles, y no debes pagar IVA pues ya está incluido con la compra. La tienda te da un reembolso total si no lo recibes o si no es como está descrito. Así que compra sin miedo. Eso sí, ten en cuenta que hay unidades limitadas del Niubility N2, la oferta se podría agotar pronto.

Para más ofertas como esta, visita la tienda online TOMTOP.