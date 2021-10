OnePlus ya no es la marca que conocimos hace 7 años con el OnePlus One. Desde el lanzamiento del OnePlus Nord, su estrategia cambió bastante. Ahora ya no solo se dedican a fabricar móviles de gama alta, sino también teléfonos de gama media y baja, auriculares, gatillos gaming y hasta smartwatches. Su único reloj hasta ahora es el OnePlus Watch que se lanzó a principios de este año, pero que ahora está de vuelta con una nueva edición limitada.

¿Te gusta la famosa saga de libros Harry Potter de J. K. Rowling y su derivación en películas? De ser así, entonces también te encantará el nuevo smartwatch OnePlus Watch Harry Potter Edition. Es exactamente igual al original en cuanto a funciones y capacidades, pero tiene un diseño personalizado para que puedas llevar todo el estilo del Colegio Hogwarts en tu muñeca.

Así es el OnePlus Watch Harry Potter Edition, un modelo más mágico

Como mencionamos antes, las diferencias entre esta edición del OnePlus Watch y la original son meramente estéticas. Lo que tiene de especial la edición limitada de Harry Potter es su correa de cuero vegana con el logo de Hogwarts estampado, el acabado en color dorado con una referencia a la serie en un botón y las nuevas opciones de personalización relacionadas con el universo de Harry Potter. ¡Ah! Y viene en una caja especial en la que tienes que abrir un muro por la mitad para sacar el reloj.

Para ser más específicos, las opciones de personalización que incluye este OnePlus Watch son nuevas animaciones, tipografías, iconos y esferas de Harry Potter que te permitirán mostrar tu lealtad con alguna de las casas de los libros y películas. El resto de sus características, no ha cambiado en absoluto. Aquí te dejamos la ficha técnica de este smartwatch para que veas cómo es y todo lo que puede hacer.

Características OnePlus Watch Dimensiones y peso 46,4 x 46,4 x 10.9 mm. 76 gramos con correa. Pantalla 1,39 pulgadas con panel táctil, AMOLED y resolución 454 x 454 píxeles. Densidad de píxeles 326 PPI. Con cristal curvado 2.5D. Conectividad Bluetooth 5.0, GPS y GLONASS. Almacenamiento 4 GB de almacenamiento (2 GB disponibles para el usuario) y 1 GB de RAM. Modos de deporte 110 entre los que destacan nadar, caminar, montar en bicicleta, cricket, correr, bádminton, ballet, tiro, levantamiento de pesas y entrenamiento libre. Sensores Acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético y otros sensores de monitorización. Funciones Medición de ritmo cardíaco, oxímetro, monitoreo del sueño, contador de paso, calorías y distancia. Ver quién te llama, ver notificaciones, etc. Batería 402 mAh para una autonomía de dos semanas. Resistencia al agua 5 ATM con certificación IP68. Sistema operativo Personalizado de OnePlus, compatible con Android 6.0 en adelante.

Precio del OnePlus Watch Harry Potter Edition y disponibilidad

La mala noticia para los fanáticos de Harry Potter es que esta edición limitada del OnePlus Watch solo está a la venta en India y no sabemos si será lanzada en otros países en algún momento. Su precio en preventa es de 16999 rupias que equivalen a 194 euros. En India, la diferencia de precio con la versión normal es de unos 20 euros, así que no está tan mal si te gusta mucho Harry Potter y quieres un reloj de calidad y bonito.

Pero cuéntanos… ¿qué te parece a ti esta nueva edición del OnePlus Watch?