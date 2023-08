Si hay algo que no podemos negar en la historia de LG, es que siempre se idean dispositivos curiosísimos y poco esperados. Parece que lo hiciesen por pura diversión, pero se lo curran muchísimo. ¿Algunos ejemplos? El LG Wing con pantalla giratoria, los móviles con módulos, con pantallas enrollables y hasta un Smart TV portátil.

¿Cómo es eso último? No estamos locos, se llama LG StandbyME Go, es un televisor portátil que va dentro de una maleta y que puedes llevar a donde quieras.

Todas las especificaciones del LG StandbyME Go

Características LG StandbyME Go

Dimensiones y peso 62 x 36,1 x 3 cm (el grosor es de la pantalla). 12,7 kilogramos. Pantalla 27″ Full HD (1920 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 16:9, panel IPS LCD (táctil), tasa de refresco estándar de 60 Hz y compatibilidad con Dolby Vision. Sonido 4 altavoces estéreo con potencia combinada de 20 W y compatibilidad con Dolby Atmos. Conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.0, infrarrojos, conector HDMI (con ARC) y conector USB-A.

Batería

Autonomía de hasta 3 horas.

Sistema operativo

WebOS compatible con aplicaciones de streaming, navegación web, juegos y más. Extras Incluye mando a distancia, soporte para usar en modo TV y la maleta cuenta con su propia agarradera para transportar.

Un Smart TV para llevar a la playa, la montaña, a casa de tus amigos y cualquier lugar

Como si se tratase de un ordenador portátil de grado militar en una película de espías, LG decidió que sería ingenioso embutir un Smart TV en una maleta. La idea es que puedas llevarlo a cualquier lugar e incluso utilizarlo de forma autónoma porque tiene su propia batería incluida. ¿De qué estamos hablando? Pues del LG StandbyME Go, un curiosísimo televisor que se presentó meses atrás en Corea y ahora está llegando a otros mercados.

Este dispositivo está compuesto por una maleta que alberga una pantalla IPS de 27 y resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles). Además, su pantalla es táctil para que puedas interactuar con ella y el conjunto cuenta con un sistema de altavoces estéreo de 20 W.

Por supuesto, es televisor inteligente con montones de aplicaciones y juegos, todo ello dentro de webOS. Sí, podrás disfrutar de Netflix, HBO Max, YouTube y más en cualquier sitio donde se te ocurra llevar este gadget. Ah, también es compatible con AirPlay, Dolby Atmos y Dolby Vision.

Por supuesto, al ser un televisor portátil está diseñado para ser autónomo. Así, en el interior del maletín guarda una batería que te permitirá usarlo hasta por 3 horas seguidas. También está pensado para emplearse de distintas maneras, siempre tomando en cuenta la portabilidad. ¿Ejemplo? Puede utilizarse en “modo mesa” para jugar ajedrez con tus amigos y navegar por Internet; o bien puedes utilizar su soporte para levantarlo y que quede como un Smart TV normal.

¿Algo más? Sí, un par de cosas. LG explica que el StandbyME Go cubre todos los frentes para los que está diseñado, así que incluso tiene un modo para exteriores que mejora la calidad de la pantalla. Además, la maleta donde se guarda todo cuenta con su propia asa para transportarla “fácilmente”. Sí, lo ponemos entre comillas porque no es para cualquiera: este televisor portátil pesa casi 13 kilogramos, así que no es para llevarlo cargado mucho tiempo.

Precio y disponibilidad del LG StandbyME Go

Como mencionamos arriba, el televisor portátil de LG ya estaba a la venta en Corea del Sur, pero ahora está llegando a otros mercados. El primero en recibirlo será Estados Unidos, donde podrás adquirirlo por 999,99 dólares a través de la web oficial de LG.

Definitivamente es un precio elevado para las prestaciones de la pantalla (apenas es Full HD), pero la portabilidad tiene su precio y al final no deja de ser un gadget que muchos compraríamos solo para fardar. Eso sí, si lo reservas antes del lanzamiento, LG te regalará con tu compra un altavoz Bluetooth LG XBOOM 360 valorado en 249,99 dólares. Al menos así se hace más atractivo, ¿no?

Y si te preguntas si llegará a España, ciertamente no lo descartamos, pero no tenemos información ni fechas al respecto. ¿Lo comprarías si fuese así?