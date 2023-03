Huawei no para de lanzar dispositivos prémium. La marca china no solo acaba de presentar su último plegable (Huawei Mate X3), su nueva serie de gama alta (Huawei P60, P60 Pro y P60 Art) y unos auriculares de lujo (Huawei FreeBuds 5), sino que además ha lanzado lo que viene a ser su reloj inteligente más ambicioso hasta la fecha. Se trata del nuevo Huawei Watch Ultimate, un digno rival del Apple Watch Ultra que llega con pantalla AMOLED, caja de metal líquido y un diseño elegante que no te puedes perder.

Características del Huawei Watch Ultimate

El Huawei Watch Ultimate es el primer reloj del mundo con caja de metal líquido. Se trata de un material obtenido a base de zirconio que es extremadamente resistente, duradero y que tolera mejor que ningún otro la corrosión y el desgaste.

Además, otra característica de diseño interesante de este smartwatch prémium es que tiene una resistencia al agua de 10 ATM. Esto significa que tolera una inmersión de hasta 100 metros bajo el agua, por lo que es ideal para bucear y practicar deportes como la natación.

Características Huawei Watch Ultimate Dimensiones y peso 48,5 x 48,5 x 13 mm. 76 gramos (sin correa). Pantalla 1,5″ panel AMOLED con resolución de 466 x 466 píxeles, tecnología LTPO para brindar una tasa de refresco de 1 a 60 Hz, 311 ppi, brillo máximo de 1000 nits y protegido por cristal de zafiro. Sensores Acelerómetro, giroscópico, sensor geomagnético, óptico para frecuencia cardíaca, de presión de aire, de temperatura, de luz ambiental y de profundidad. Conectividad Bluetooth 5.2, NFC para pagos móviles, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, micrófono y altavoces.

Resistencia 10 ATM (ISO 22810). Funciones 100 modos deportivos básicos, 20 modos de entrenamiento profesional, modo buceo, modo luz nocturna, seguimiento del sueño, de la frecuencia cardiaca, medición de la saturación de oxígeno (SpO2), temperatura, electrocardiograma y mensajes satelitales bidireccionales (BeiDou Satellite Message). Compatibilidad Android 6.0 e iOS 9.0 o sus versiones superiores. Batería 530 mAh, hasta 14 días de uso normal y carga inalámbrica. Sistema operativo HarmonyOS 3.

Pantalla AMOLED ultrabrillante, función de electrocardiograma como el Apple Watch Ultra y el primero en el mundo con mensajería satelital

El lujo de este reloj no solo está en su diseño y la calidad de materiales, también en su pantalla. Y es que es de los pocos relojes en el mundo en contar con un panel AMOLED de 1,5 pulgadas con tecnología LTPO (tasa de refresco adaptativa de 1 a 60 Hz). Además, dicha pantalla ofrece un brillo máximo de 1000 nits y un modo de luz oscura para la noche.

En cuanto a funciones, el Huawei Watch Ultimate viene muy completo (más de 100 modos deportivos, seguimiento del sueño, frecuencia cardiaca, niveles de oxígeno, etc.) ofreciendo además el análisis de la actividad eléctrica del corazón (electrocardiograma), una característica que solo tienen los relojes de lujo del mercado como el Apple Watch Ultra.

Finalmente, hay que mencionar que el Huawei Watch Ultimate viene sobrado en conectividad (Bluetooth, GPS, NFC, altavoces y micrófono para responder llamadas) e incluso añade la mensajería satelital bidireccional (BeiDou Satellite Message) siendo, según la marca, el primer reloj comercial del mundo en llevar dicha tecnología. ¿Su autonomía? Pues sus 530 mAh de batería ofrecen hasta 14 días de uso normal.

Precios y disponibilidad del Huawei Watch Ultimate

El nuevo Huawei Watch Ultimate saldrá a la venta en China este 30 de marzo, mientras que en España y el resto de Europa se espera esté disponible a partir del 3 de abril. El reloj llegará en dos colores con correas de diferente material por los siguientes precios: