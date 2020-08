En clara respuesta al Apple Watch, Huawei acaba de presentar su nuevo reloj inteligente llamado Watch Fit. Este dispositivo llega con un diseño bastante curioso, pues su pantalla es un poco más alargada de lo que acostumbran a ser las pantallas de los smartwatches. De hecho, es casi como un híbrido entre pulsera deportiva y smartwatch, lo cual nos parece genial ya que este diseño le da mucha versatilidad.

Se ve bastante cómodo y elegante para usarlo en el día a día, al hacer ejercicios o para trabajar. Además, cuenta con varias funciones interesantes que hacen que sea tan versátil como aparenta serlo. Sin más, vamos a conocer todas las especificaciones de este nuevo reloj inteligente de Huawei para ver si realmente vale la pena.

Todas las características del Huawei Watch Fit

Primeramente, aquí abajo te dejamos la tabla de especificaciones completa del Huawei Watch Fit.

Características Huawei Watch Fit Dimensiones y peso 46 x 30 x 10,7 mm. 21 gramos. Pantalla 1,64″ con resolución de 280 x 456 píxeles y panel AMOLED. Sensores Acelerómetro, pulsómetro, oxímetro (SpO2), giroscopio y sensor de luz. Conectividad Bluetooth 5.0 BLE, GPS y WiFi de 2.4 GHz. Memoria interna 4 GB. Batería Autonomía de 10 días. Soporta carga magnética. Resistencia al agua 5 ATM. Monitorización y extras Rastrea el sueño, el estrés, la actividad física y hasta 96 deportes. Permite ver las notificaciones del móvil, así como controlar la música y la cámara. Compatibilidad Android 5.0 o superior e iOS 9.0 o superior. Colores Blanco, negro, naranja y rosado.

Un reloj inteligente muy completo con una gran pantalla

El Huawei Watch Fit cuenta con una pantalla táctil de 1,64 pulgadas. El panel que utiliza es AMOLED y tiene una resolución HD (280 x 456 píxeles), por lo que ofrece una muy buena calidad de imagen. Además, la forma de esta pantalla es rectangular y alargada, lo cual permite que el reloj se adapte muy bien a tu brazo sin ocupar mucho espacio.

Apenas pesa 21 gramos, ya que está fabricado con polímero de fibra y su correa (que es intercambiable) es de silicona. En cuanto a los sensores, tiene todos los habituales para contar pasos y monitorizar el ritmo cardíaco, el sueño y la actividad física. Sin embargo, también tiene un sensor SpO2 que permite medir la saturación de oxígeno en sangre. Asimismo, se puede sincronizar con tu móvil Android o iPhone por Bluetooth para realizar diversas funciones.

Por ejemplo, te permite ver las notificaciones de tu móvil y controlar la reproducción de música y la cámara. También hay que resaltar que tiene 4 GB de almacenamiento en los que trae de fábrica 12 vídeos de ejercicios rápidos para comenzar a entrenar. Y para complementar eso cuenta con 12 modos de deportes, así como la posibilidad de personalizar otros 85 modos con los deportes que tú elijas.

Huawei no dio detalles técnicos de la batería del Watch Fit, pero asegura que ofrece 10 días de autonomía dándole un uso normal o 7 días con un uso intensivo. Además, soporta carga magnética como la Mi Band 5, por lo que no tienes que sacarlo de la correa para cargarlo. Por último, pero no menos importante, este reloj tiene una resistencia al agua de 5 ATM para que no se dañe si le caen gotas de lluvia, sudor o humedad. Así que es un smartwatch perfecto para lo que sea: practicar deporte, trabajar, etc.

Precio del Huawei Watch Fit y disponibilidad

El Huawei Watch Fit ha sido lanzado en los Emiratos Árabes Unidos donde vale 399 dírham que al cambio serían unos 91 euros. Por ahora, no se ha anunciado el lanzamiento de este smartwatch en España, pero seguramente tendremos noticias sobre su disponibilidad en Europa el 3 de septiembre cuando Huawei se presente en el evento IFA 2020. Así que solo queda esperar por esta información.