Dreame, el popular fabricante de dispositivos de limpieza inteligente para el hogar, está de regreso este 2023 con una nueva serie de robots aspiradores llamada «D10». Los dos robots que más destacan de esta nueva serie son los Dreame D10S Pro y Dreame D10S Plus que llegan con un novedoso sistema de navegación apoyado en la IA para detectar y evadir obstáculos dinámicamente. Ofrecen una gran potencia de succión de 5000 Pa y un cepillo principal giratorio que no se enreda con pelos.

Lo mejor es que ambos incorporan tanto una mopa como un tanque de agua para que también puedas fregar tu casa con ellos. Son compatibles con asistentes de voz, pueden limpiar de forma ininterrumpida durante 280 minutos como máximo, detectan alfombras, y mucho más… ¡Son muy completos! Ahora bien, de seguro te estarás preguntando… ¿en qué se diferencian? Vamos a conocer sus especificaciones para descubrirlo.

Dreame D10S Pro y Dreame D10S Plus: todas las características y diferencias

En esencia, los Dreame D10S Pro y Dreame D10S Plus son el mismo robot. Miden lo mismo, pesan prácticamente lo mismo, tienen el mismo diseño en color negro, llevan la misma batería, utilizan el mismo sistema de navegación y su potencia de succión es exactamente la misma.

Sin embargo, cuentan con diferentes capacidades y distintas estaciones de carga. El Dreame D10S Pro puede almacenar más suciedad y agua en sus depósitos internos, pero el Dreame D10S Plus viene con una estación de carga con autovaciado que tiene su propio depósito de polvo de 4 litros para olvidarte de vaciar el robot por unos 65 días.

Especificaciones Dreame D10S Pro Dreame D10S Plus Dimensiones y peso Robot: 350 x 350 x 96,8 mm. 3,6 kg. Robot: 350 x 350 x 96,8 mm. 3,24 kg.

Estación de carga: 403 x 303 x 483 mm. 4,35 kg. Potencia de succión 5000 Pa Ruido mínimo 60 dB 63 dB Navegación LDS + IA con evasión de obstáculos Depósito Depósito de polvo: 570 ml.

Tanque de agua: 235 ml. Depósito de polvo: 400 ml.

Tanque de agua: 140 ml.

Depósito de polvo de la estación de carga: 4 L. Batería y autonomía 5200 mAh para una autonomía máxima de 280 minutos (aspirando y fregando en modo silencioso). Contenido de la caja Robot, estación de carga simple, herramienta de limpieza, cable de alimentación, un cepillo lateral, un tanque de agua y una mopa. Robot, estación de carga y autovaciado, herramienta de limpieza, cable de alimentación, un cepillo lateral, un tanque de agua, una mopa y bolsa de polvo extra.

Aspiración versátil de tu casa, sin enredos

Tanto el Dreame D10S Pro como el Dreame D10S Plus tienen un motor capaz de generar una succión 5000 pascales, que resultan suficientes para aspirar polvo, pelos de mascotas, tierra, entre otra suciedad sólida. Además, utilizan un cepillo de goma giratorio en la parte central que, por su diseño sin cerdas, no se enreda con los pelos ni con las alfombras. De hecho, son de los pocos robots aspiradores que no se complican con las alfombras.

Ambos traen un pequeño cepillo lateral que gira para recoger la suciedad de las esquinas y bordes, difíciles de alcanzar para el cepillo principal. Cabe resaltar que, al ser robots tan potentes, el mínimo de ruido que hacen es de 60 decibelios, lo cual podría considerarse alto. Aun así, no molestan tanto considerando que no estarán todo el día limpiando tu casa.

Ambos pueden pasar la mopa, pero solo el Dreame D10S Plus puede autovaciarse

Una característica distintiva de estos robots es que incluyen una mopa y un tanque de agua. Gracias a estos dos accesorios, puedes convertirlos en robots fregadores para limpiar manchas y suciedad líquida de los pisos duros de tu casa. Es una función genial para dejar los suelos relucientes después de aspirar. Eso sí, ten en cuenta que la capacidad del tanque del D10S Pro es de 235 ml, mientras que la del D10S Plus es de solo 140 ml.

Puedes controlar el flujo de agua que usarán los robots durante la limpieza, para que pasen la mopa con más o menos agua, desde su app oficial. Además, con la app Dreamehome puedes crear varios mapas para tu casa, limitar zonas, personalizar los modos de limpieza, crear horarios y rutinas de limpieza, y mucho más. ¡Todo desde la comodidad de tu móvil!

Por otra parte, es importante mencionar que el depósito de polvo del Dreame D10S Pro es unos 170 ml más grande que el del D10S Plus. No obstante, este último tiene la ventaja de contar con un sistema de autovaciado en su estación de carga que recoge todo el polvo aspirado y lo almacena en su propio depósito de 4 litros de capacidad. Así pues, no tendrás que vaciar nunca al robot D10S Plus. Solamente deberás tirar la bolsa de su estación de carga, que se llena al 100% en unos 65 días aproximadamente.

La inteligencia artificial ha llegado a los robots aspiradores para una navegación más precisa

Otra de las características más atractivas de estos robots es su sistema de navegación LDS. ¿Por qué? Porque incluye inteligencia artificial para reconocer obstáculos con mayor precisión y rapidez. Incorporan láseres que detectan la forma y la distancia de los objetos, así como una cámara RGB que capta el entorno para ayudar a la IA a reconocer diferentes obstáculos domésticos, como cables de alimentación, juguetes, etc.

Una vez que el sistema de navegación detecta un problema que impide el avance del robot, la IA entra en acción, analiza todas las posibles formas de evitarlo y toma la decisión más inteligente. Así, nunca tendrás que ayudar al robot a salir de un atasco. ¡No necesita tu asistencia!

Por cierto, puedes controlar tus Dreame D10S Pro y Dreame D10S Plus con la voz a través de los asistentes Alexa, Google Assisant y Siri.

Precio de los robots Dreame D10S Pro y Dreame D10S Plus y disponibilidad

El precio oficial de los robots Dreame D10S Pro y Dreame D10S Plus es de 429 € y 569 €, respectivamente. Puedes conseguir cualquiera de los dos en Amazon usando este botón:

Y tú… ¿cuál de estos dos nuevos robots de Dreame prefieres? Déjanos tu comentario.