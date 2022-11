Ahora que las impresoras 3D son asequibles y fáciles de usar, cualquier persona con un mínimo de conocimientos puede crear cosas increíbles y útiles sin mucho esfuerzo. Para ello, es necesario contar con modelos 3D creados por diseñadores 3D. Eso significa que no puedes imprimir un objeto del cual no tienes un modelo 3D. He ahí cuando un escáner de objetos 3D puede resultarte de mucha ayuda, pues este tipo de gadgets son capaces de generar modelos 3D de cualquier objeto de forma automática sin que tú tengas que modelar nada.

Los escáneres 3D no solo son útiles para los entusiastas de la impresión 3D, sino también para los animadores, desarrolladores de videojuegos, arquitectos, diseñadores de interiores, etc. Y afortunadamente hay escáneres de este tipo que no son muy caros, como el CR-Scan Lizard que puedes conseguir en oferta con el cupón que encontrarás al final de este artículo. Vamos a conocerlo a fondo…

CR-Scan Lizard: un escáner de objetos para crear modelos 3D fácil y rápido

El CR-Scan Lizard es en esencia una cámara láser con un montón de sensores y software especializado para crear modelos 3D de los objetos que escanea con sus lentes. Es de la marca Creality, conocida por sus grabadores láser e impresoras 3D de alta calidad. Antes de ahondar en sus detalles, te dejamos su ficha técnica para que la revises a tu antojo. Características Creality CR-Scan Lizard Dimensiones y peso 155 x 84 x 46 mm. 370 gramos. Precisión Hasta 0,05 mm. Distancia entre puntos 0,1 – 0,2 mm. Rango de captura única 200 x 100 mm. Distancia de trabajo 150 x 400 mm. Volumen mínimo de escaneo 15 x 15 mm. Velocidad de escaneo 10 FPS. Escaneo en exteriores Compatible. Alineación Seguimiento visual. Color Soporte de expansión. Formato de salida OBJ / STL / PLY. Conector Aleación de aluminio. Compatibilidad Windows 10 / 11 de 64 bit y Mac OS.

El escáner CR-Scan Lizard puede usarse de dos formas: fija (colocando el objeto a escanear en una base giratoria) y portátil (moviéndolo a lo largo y ancho de todo el objeto). Además, tiene un modo híbrido que te permite escanear manualmente el objeto mientras este gira en la base. En cualquier caso, es capaz de capturar los detalles más mínimos con una precisión de hasta 0,05 mm. Puede crear modelos 3D de objetos muy pequeños (de hasta 15 mm cúbicos) o de cosas tan grandes como la puerta de un coche.

Viene con su propio software de optimización de modelos 3D (para ordenadores Windows y Mac) llamado CR Studio en el que solo debes hacer un clic para realizar automáticamente la alineación multiposicional, la eliminación de ruido, la topología simplificada de modelo, el relleno de orificios y el mapeo de texturas. ¡Hasta un niño podrá hacer la optimización del modelo 3D escaneado! Además, este programa te permite subir y compartir fácilmente los modelos 3D creados con la nube Creality Cloud.

A diferencia de otros escáneres 3D, el CR-Scan Lizard puede crear modelos 3D de objetos completamente negros o blancos sin dificultades. Utiliza una cámara binocular de alta precisión con un sistema óptico multiespectral de desarrollo propio, que evita los antiguos problemas generados por niveles de luz muy intensos.

Sus modelos 3D son compatibles con Blender, Maya, Rhino, 3DMax, Fusion 360, etc. Y es que trabaja con los formatos más populares y fáciles de manejar del ámbito, como lo son OBJ, STL y PLY. En definitiva, no tendrás problemas para utilizar los modelos que crees con este escáner.

¿Dónde comprar el escáner CR-Scan Lizard en oferta?

En el marco del Black Friday, Creality ha rebajado el precio de la versión prémium de este escáner, la cual incluye un base giratoria y un trípode además del cargador y de los cables de transmisión. Normalmente, esta versión cuesta 759 €, pero si usas el cupón LizBlog te queda en solo 645 €. Presiona el siguiente botón para conseguir el tuyo:

No sabemos hasta cuándo será válido este descuento, pero aprovéchalo antes de que sea tarde.