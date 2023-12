Baseus es una de esas marcas que no hacen demasiado ruido en el mercado, pero siempre tienen buenos accesorios y gadgets en su catálogo. Recientemente, analizamos sus auriculares Bowie MA10, también su DockStarion 12 en 1 y como esos muchos más.

Sin embargo, hoy no hablaremos de una review sobre algún dispositivo de la marca, sino de un nuevo producto que nos ha parecido una genialidad. ¿De qué hablamos? Pues del Baseus CM10, un auricular único en su estilo porque se carga con energía solar.

Todas las especificaciones del Baseus CM10

Características Baseus CM10 Cancelación de ruido Doble micrófono con cancelación de ruido ambiental vía software (ENC). Drivers Sin especificar, pero su rango de frecuencia de sonido va de 20 Hz a 20 kHz. Conectividad USB-C para la carga cableada, anclaje magnético a la base de carga solar y Bluetooth LE 5.3. Batería Auriculares (30 mAh): 6 horas con ENC desactivada.

Estuche (400 mAh): 50 horas con ENC desactivada.

Carga completa en 1,5 horas (por USB-C).

Extras Reducción de ruido y viento en llamadas mediante IA, carga con luz solar a través de su base y sistema de conexión automática al detectar el cierre de la puerta de tu coche. Sistema operativo Compatible con Android e iOS.

El Baseus CM10 no solo tiene carga solar, también detección de vibraciones para conectarse solo y hasta 50 horas de autonomía

Baseus acaba de sorprendernos con el lanzamiento del CM10, un accesorio curiosísimo para tu coche o móvil. ¿La razón? Hay dos. La primera es que es un auricular único y no el clásico par al que estamos acostumbrados. Para muchos puede que esto no tenga sentido, pero es ultra útil para usarlo como manos libres al conducir o para lo que gustan de escuchar música sin dejar de escuchar lo que les rodea. Sin embargo, esto no es lo más llamativo del Baseus CM10.

Lo más interesante de este auricular está en la base que incluye para conectar el estuche. ¿Por qué? ¡Porque puede cargarse con energía solar! Puedes poner la base en la luna de tu coche o algún lugar donde le pegue la luz del sol y podrás cargar sin cables tu auricular. Por supuesto, la carga a través del puerto USB-C también está presente porque no siempre es de día, no creas que la quitaron.

Es una genialidad, aunque el resto de especificaciones del Baseus CM10 también son prometedoras: doble micrófono con cancelación de ruido ambiental, sonido de buena calidad, una autonomía de 6 horas con el auricular y hasta 50 horas el estuche y más.

Aparte, Baseus reveló que el CM10 tiene una función curiosísima y única en su estilo: cuando la base detecta la vibración al cerrar la puerta de tu coche, inmediatamente se conectará el auricular a tu móvil. La firma no explicó cómo es capaz de detectar este movimiento con precisión, pero nos parece brutal.

Precio y disponibilidad del Baseus CM10

El nuevo auricular Bluetooth 5.3 de Baseus ya está a la venta en China a través de JD.com y otras tiendas en línea. Cuesta solo 199 yuanes (unos 26 euros al cambio) y se vende en negro y blanco. No sabemos si llegará a España, pero es bastante probable y lo esperamos con ansias.