Dreame, una de las mejores marcas de aspiradores y robots de limpieza, lanzó hace poco sus nuevas aspiradoras inalámbricas. Estamos hablando de las Dreame P10 Pro y P10. Ambas son potentes y se pueden usar como aspiradoras de mano o de tipo escoba. Además, son muy ligeras y tienen una gran autonomía para que puedas limpiar tu casa sin preocupaciones.

La diferencia entre ambas es que la Dreame P10 Pro es un poco mejor en todo y por eso también es un poco más cara. ¿Quieres una de estas aspiradoras? Estás de suerte, ya que en AliExpress puedes conseguirlas a su precio mínimo histórico con las ofertas del 11 del 11 y al final del artículo te contamos cómo. A continuación verás todas las características de estas dos aspiradoras para que descubras cómo son y cuál de las dos te puede encajar mejor.

Dreame P10 Pro: la aspiradora más potente y completa de la familia

Si quieres una aspiradora que succione absolutamente todo, la Dreame P10 Pro es para ti. Tiene una potencia de succión de 120 AW con la que podrás aspirar polvo, pelos, tierra, restos de comida y mucho más. Esto es posible gracias a que usa un motor sin escobillas Air Space 2.0 que trabaja a 120000 RPM.

Se puede usar para aspirar muebles, objetos y alfombras, pero también sirve para el suelo pues trae un cepillo con rodillo que arranca la suciedad y protege tu suelo de los rasguños. Cuenta con 3 niveles de succión, así que puedes ajustarla al tipo de limpieza que quieras realizar. Si la usas en modo Eco, su autonomía será de 60 minutos. ¡Nada mal!

Esta Dreame P10 Pro cuenta con un sistema ciclónico multicónico que garantiza una succión altamente eficiente. Además, tiene un sistema de filtración que captura partículas de hasta 0,3 micrones y retiene el 99,89 % de la suciedad aspirada para que no se escape ni vuele por tu casa.

Este modelo en particular incluye un mini cepillo motorizado que elimina las partículas de polvo y los ácaros de la tapicería fácilmente. ¿Pero no es muy pesada para limpiar muebles? No. Apenas pesa 1,63 kg. Puedes utilizarla para limpiar el coche por dentro o incluso para aspirar las paredes y el techo de tu hogar, y no te cansará la mano en absoluto.

Y es que manejar esta aspiradora es muy sencillo. Gran responsable de eso es su pantalla LED a color que te permite supervisar la duración de la batería, el estado de la limpieza y mucho más. Asimismo, te permite cambiar los modos de limpieza y activar el bloqueo automático.

Por cierto, nunca verás a la Dreame P10 Pro sobrecalentarse peligrosamente al aspirar al máximo, ya que tiene un sistema de refrigeración inteligente. Con este sistema, la aspiradora puede funcionar a tope durante muchos minutos sin perder rendimiento y sin que su batería se vea afectada.

Dreame P10: una opción más económica e igual de buena

La Dreame P10 es exactamente igual a la Dreame P10 Pro tanto en funciones como en diseño (tiene algunos detalles de colores distintos, pero nada más). Usa los mismos sistemas de filtración y refrigeración, es igual de ligera y fácil de usar y hasta monta el mismo tipo de motor y cepillo. La diferencia está en que su motor es un poco menos potente y tiene un poco menos de autonomía. ¡Pero es más barata!

Exactamente, aspira con una potencia de succión de 100 AW que es suficiente para limpiar cualquier lugar de tu casa. En su máxima potencia, deja los suelos, la tapicería y los objetos llenos de polvo impecables. Incorpora una batería de 2000 mAh que te permite limpiar de forma inalámbrica hasta 50 minutos sin parar. ¡Ah! Y se carga de 0 a 100 % en apenas 2,5 horas (tarda 1 hora menos que el modelo Pro).

Vale la pena destacar que este modelo no viene con el mini cepillo motorizado que sí trae la Dreame P10 Pro para limpiar tapicerías eficazmente. Si ese accesorio es importante para ti, ten eso en cuenta. Por lo demás, esta Dreame P10 nos parece igual de buena que su homóloga Pro, solo que es algo menos potente.

Incluso tiene el mismo depósito de polvo de 500 ml. De todas maneras, si quedaste con dudas, enseguida te dejamos una tabla comparativa para que veas claramente en qué son iguales y en qué no.

Todas las diferencias entre las Dreame P10 Pro y P10

Especificaciones Dreame P10 Pro Dreame P10 Potencia 410 W. 350 W. Batería 2500 mAh. 2000 mAh. Peso 1,63 kg. Tiempo de carga 3,5 horas. 2,5 horas. Motor Space Air 2.0 (sin escobillas) de 120000 RPM. Space Air 1.0 (sin escobillas) de 100000 RPM. Autonomía 60 minutos. 50 minutos. Potencia de succión 130 AW. 100 AW. Presión de succión 22 kPa. 20 kPa. Tipo de filtro Lavable Depósito de polvo 500 ml Accesorios Herramienta para hendiduras 2 en 1, y mini cepillo motorizado. Herramienta para hendiduras 2 en 1. Antes de sacar tus propias conclusiones, considera que entre ellas solo hay una diferencia de unos 30 €. ¿Vale la pena comprar el modelo menos potente para ahorrar solamente 30 €? Eso ya lo dejamos a tu juicio. Particularmente, yo iría a por el modelo Pro porque es el que me ofrecerá un mejor rendimiento en cualquier situación. Consigue tu aspiradora Dreame P10 Pro o P10 al precio más bajo

Exclusivamente este 11 de noviembre, puedes llevarte la aspiradora Dreame P10 Pro por 209,16 € (su precio original es de 243 €) en AliExpress con el cupón ESD1129 usando el botón que te dejamos abajo. ¡Pero no solo eso! La oferta también incluye lo siguiente:

Recibirás un soporte para colgar la aspiradora en la pared gratis (solo tienen 280 para regalar).

(solo tienen 280 para regalar). Si eres uno de los primeros 50 compradores, te regalarán un cepillo eléctrico Oclean X Pro.

Oclean X Pro. Podrás ganar uno de los 2 cupones de 190 € para gastar en la tienda que regalarán.

para gastar en la tienda que regalarán. La aspiradora tiene 2 años de garantía y puedes devolverla en un plazo de 7 días si no te convence.

Ahora bien, si te gustó más la Dreame P10, no te preocupes porque también está de oferta este 11 del 11. Te la puedes llevar por 181,87 € (su precio original es de 211 €) con el cupón ESD1115 usando el botón que está abajo del todo. Esta oferta incluye lo siguiente:

Si eres uno de los primeros 50 compradores, te darán un cepillo eléctrico Oclean X Pro de regalo .

. Podrás ganar uno de los 2 cupones de 160 € para gastar en la tienda que sortearán.

para gastar en la tienda que sortearán. La aspiradora tiene 2 años de garantía y puedes devolverla en un plazo de 7 días si no era lo que esperabas.

Recuerda que estas ofertas solo son válidas este 11 de noviembre. Si las dejas pasar, te las perderás. Así que no lo dudes y llévate la aspiradora que necesitas.