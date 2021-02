Tener un robot que te limpie la casa está bien, pero seguramente habrás notado que nunca terminará haciendo el trabajo como tú. Es decir, que te mantendrá la casa más limpia pero no te librará de hacer de vez en cuando una limpieza a fondo.

Si quieres matar dos pájaros de un tiro y hacerte con una herramienta que te permita no tener que limpiar dos veces la mejor solución será una aspiradora inalámbrica. Y buscando entre las disponibles la nueva de Honor es de las mejores opciones que puedes conseguir. ¿La razón? Un producto de calidad que en estos momentos puedes conseguir a buen precio con el descuento que te dejamos al final del artículo.

¿Cómo es la aspiradora inalámbrica de Honor?

En una aspiradora inalámbrica lo que necesitarás siempre son: potencia y accesorios para poder usarla para todo. Pues bien, ninguna de estas dos cosas se les ha olvidado a los de Honor.

Con una potencia de 24000 PA (sí, estás leyendo bien) gracias al modo huracán no tendrá problema por limpiar a fondo alfombras, pelos de tu perro y todo tipo de suciedad incrustada. Para lograr esa potencia lo que hace es exprimir hasta 100.000 revoluciones por minuto su potente motor brushless (sin escobillas, para que no se estropee con el tiempo).

¿Y qué hay de la autonomía? Pues con sus 2500 mAh tendrás hasta 65 minutos para aspirar toda tu casa sin necesidad de andar cambiando de enchufe porque no tiene cables. Y es tan ligera que tu brazo no se cansará, perfecta para las personas que no tienen mucha fuerza.

Las razones por las que recomendamos esta potente aspiradora no terminan aquí:

Protección antibacteriana gracias a su tecnología.

gracias a su tecnología. Aspiradora 3 en 1: con muchos accesorios como el cepillo eléctrico para suelo, rodillo de cepillo HL, cepillo suave para grietas y cepillo fino para todo tipo de materiales (o tu coche).

Por último, mencionar que esta aspiradora se puede conectar a la aplicación de Honor para decirte cuándo necesitas cambiar el filtro, limpiarla, y conocer el estado de la misma.

¿Te interesa la aspiradora de Honor?

Pues aprovecha la oportunidad porque hemos encontrado un cupón de descuento para que te la puedas llevar por solo 185€ frente a los 249€ que cuesta habitualmente.

Para conseguir ese precio solo tienes que marcar el cupón de descuento de 45€ al entrar en Amazon y usar este otro código 9IAOUVOV (en la pantalla previa a la compra) para ahorrar 19€ extra.

*La oferta solo estará disponible en febrero de 2021.