Xiaomi no tiene límites. Si ven que algo se puede convertir en inteligente para mejorar tu calidad de vida, no dudarán en hacerlo. Así que no debería extrañarte que hayan lanzado a través de su marca Smartmi un asiento de inodoro inteligente, como los que usan en Japón.

A lo mejor estás pensando que esto ya es demasiado, que es un invento innecesario, pero no lo es. De hecho, es bastante útil porque hace que la experiencia de ir al baño sea más sencilla, placentera e higiénica.

El asiento de inodoro inteligente Smartmi de Xiaomi puede instalarse en cualquier váter para añadirle funciones que tras probarlas se volverán imprescindibles para ti. Permite que puedas hacer tus necesidades básicas a una temperatura más agradable y limpiar tus partes íntimas de una forma más cómoda e higiénica. Vamos a ver todo lo que puede hacer este curioso gadget y al final te diremos cómo comprarlo con un 53 % de descuento.

Asiento de váter inteligente Smartmi de Xiaomi con filtro: ir al baño nunca había sido tan sencillo

Hay que aceptarlo. El método tradicional que hemos usado toda la vida los occidentales para ir al baño no es el mejor. Y es que no solo desperdiciamos muchos recursos para limpiarnos, sino que también la experiencia en general es un tanto incómoda. Por eso, ha llegado el momento de copiar el método japonés. Y para ello solo necesitas un asiento de inodoro inteligente como el de Xiaomi Smartmi.

Este asiento se puede instalar en prácticamente cualquier tipo de inodoro, aunque no está mal que tomes nota de sus dimensiones para saber si se puede montar en el tuyo. Exactamente, mide 518 x 470 x 140 mm. En cuanto te sientes sobre él, sus sensores te detectarán para comenzar a calentar el agua hasta la temperatura más alta posible de 39 °C, con la cual te lavará después.

¿Es muy caliente para ti? No te preocupes, puedes ajustar la temperatura del agua a tu antojo. También puedes modificar la posición e inclinación de la boquilla que te limpia, así como la presión del agua. Incluso, hay un modo para que la boquilla se mueva hacia delante y hacia atrás para limpiarte con mayor efectividad. Y todo esto lo puedes controlar de forma sencilla desde su panel de botones que queda justo al lado del inodoro.

En la oscuridad, el tablero del inodoro se iluminará muy bien, ya que tiene luces LED en la parte inferior. Hay ocho colores de iluminación disponibles que hacen que tu baño se vea más moderno. Por cierto, la temperatura del asiento también se calienta un poco para que la experiencia sea más placentera. Eso sí, si estás demasiado cómodo y pasas más de 30 minutos en el inodoro, el sistema inteligente te avisará con un pitido porque eso no es bueno para tu salud.

Otra cosa que no es buena para tu salud es limpiarte con agua contaminada. Y como no todas las tuberías están bien, este asiento incluye su propio filtro de algodón PP que purifica el agua para evitar infecciones u otras enfermedades. Además, este filtro elimina por completo los sedimentos del agua, por lo que también evita los atascos en las tuberías del váter. El filtro se debe cambiar cada 6 meses y es muy fácil de reemplazar.

Debemos comentarte que usa una luz ultravioleta para limpiar la boquilla antes del lavado y así evitar el crecimiento de bacterias.

Llévate el asiento de inodoro inteligente Smartmi de Xiaomi a mitad de precio

El precio normal de este asiento es de 347 €, pero en la tienda TOMTOP ya lo puedes comprar con un 53 % de descuento. Es decir, te queda en solo 164,91 € (con IVA incluido). ¡Una ganga! Usa este botón para aprovechar la oferta:

El producto se encuentra en el almacén de Alemania de la tienda, por lo que puedes pedirlo sin preocupaciones por cargos adicionales (ni problemas con aduanas, ni con IVA, etc). El envío es gratis y tarda entre 3 y 5 días laborales. Nuestra recomendación es que, si te interesa este asiento, aproveches esta oferta cuanto antes porque no durará mucho y hay pocas unidades disponibles.