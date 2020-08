Oficialmente, Amazon ha debutado en el sector de las smartbands con el lanzamiento de su pulsera inteligente Amazon Halo. Teóricamente, esta nueva smartband llega para competir contra las ultra populares Mi Band de Xiaomi. Sin embargo, la pulsera de Amazon es muy distinta a todas las smartbands que conocemos hasta ahora. Para empezar, no tiene pantalla alguna y funciona mediante un servicio de suscripción.

Aun así, la Amazon Halo puede realizar todas las funciones que necesitas para cuidar tu salud y mejorar tus entrenamientos deportivos. Cuenta tus pasos, monitoriza tu frecuencia cardíaca, registra tu sueño y hace muchas otras cosas más… Descubre a continuación todo lo que hace esta Amazon Halo y cuánto vale, tanto ella como su servicio de suscripción.

Características de la Amazon Halo, la pulsera que mide tu salud

A diferencia de todas las smartbands o smartwatches que hay en el mercado, la pulsera inteligente Amazon Halo no cuenta con una pantalla. Básicamente, es un módulo que tiene varios sensores y que se adhiere a tu brazo mediante una correa que lo recubre. Por ello, a simple vista la Amazon Halo no parece un gadget, sino una pulsera común y corriente.

El principal inconveniente de prescindir de una pantalla es que no permite ver la hora, tus pasos o las notificaciones de tu móvil. Además, no cuenta con GPS ni WiFi, por lo que es una pulsera destinada a medir exclusivamente tu salud, sin distracciones ni extras. ¿Qué sensores tiene? Pues un acelerómetro, un sensor de temperatura y un monitor de ritmo cardíaco. Asimismo, incluye una luz indicadora LED y un botón para encender o apagar los dos micrófonos que incorpora.

Se conecta a tu móvil (Android o iPhone) por Bluetooth y su batería que se carga en 90 minutos promete una autonomía de 7 días. En cuanto a resistencia, Amazon dice que se puede usar para nadar ya que cuenta con una resistencia al agua de 5 ATM.

¿Qué puede hacer la pulsera Amazon Halo?

La Amazon Halo se sincroniza con tu móvil a través de su aplicación del mismo nombre. Desde la app, puedes ver los pasos contados por la pulsera, así como monitorizar tu sueño, medir tu índice de grasa muscular y tu tono muscular con los datos registrados. Además, los dos micrófonos que tiene la pulsera no son para hablar con Alexa, sino para escanear tu voz y así registrar información sobre tu estado de ánimo en base al tono.

Por ejemplo, si levantas el tono de voz, la pulsera lo notará y pensará que estás enojado. Si bajas mucho el tono de voz en comparación a tu tono promedio, la pulsera detectará tristeza en ti. Eso sí, ten en cuenta que esta Amazon Halo solo es un recopilador de datos. Toda la información que puedes obtener de ella es procesada, analizada y mostrada por la app en tu móvil.

Pero lo mejor de la app de la Amazon Halo es sin duda la función que te permite escanear tu cuerpo y crear un modelo 3D de ti mismo. Esta función se realiza principalmente con la cámara de tu móvil, pero algunas cosas se hacen en base a los datos recopilados por la pulsera. La finalidad de esta función es analizar y calcular tu índice de grasa corporal.

Y es que la aplicación es capaz de mostrarte cómo te verás en el futuro con más o menos grasa corporal, lo cual resulta muy útil para motivarte a llevar una vida saludable. Eso sí, Amazon aclara que su pulsera no es un dispositivo médico, pues no ha sido aprobada por la FDA. Así que la información obtenida de ella no es totalmente precisa y solo debe ser tomada como una referencia.

¿Es necesario pagar la suscripción?

Amazon ha lanzado su pulsera junto con un servicio de suscripción que vale 4 dólares al mes y que permite usar las funciones de análisis de tono de voz y de índice de masa corporal que mencionamos antes. Si no pagas la suscripción, solo podrás usar la pulsera para contar tus pasos, monitorizar tu sueño y medir tu frecuencia cardíaca.

Por supuesto, la suscripción incluye otras ventajas como el almacenamiento gratuito en la nube de tus datos o el acceso a las nuevas funciones que Amazon está desarrollando para la pulsera con terceros. En todo caso, lo preocupante aquí es la privacidad de los usuarios que usen estas pulseras, pues Amazon puede tener acceso a todos los datos recopilados. Sin embargo, la empresa asegura que no recolectara datos sin el consentimiento expreso de los usuarios.

Precio de la pulsera Amazon Halo y disponibilidad

De momento, la pulsera Amazon Halo solo estará disponible en Estados Unidos en los colores negro, azul claro y rosado. Y si pensabas que sería barata por no tener pantalla, te equívocas. Vale 100 dólares (unos 85 euros al cambio) e incluye 6 meses del servicio de suscripción pagados. Sin embargo, los primeros compradores pueden aprovechar la oferta de lanzamiento para llevarse la Amazon Halo por 65 dólares.

Esperamos que pronto Amazon España anuncie su disponibilidad de este lado del mundo. En fin… ¿qué te parece la pulsera Amazon Halo? ¿Es muy cara para lo que hace?