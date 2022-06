Cuando se trata de máquinas de grabado láser, es imposible no citar los grabadores de la marca Ortur, que es líder en este sector. Si nunca has probado una máquina de esta marca, este es el mejor momento para hacerlo, pues sus tres mejores modelos han caído de precio en la tienda Madethebest. ¿No conoces esta tienda? No te preocupes, enseguida te enseñaremos todo lo que debes saber sobre ella y más adelante veremos las ofertas. ¿Te gusta la idea? Vamos allá entonces…

¿Qué es Madethebest? La tienda para los amantes del bricolaje

Madethebest es una tienda online especializada en grabadores láser e impresoras 3D. Actualmente, tiene una colaboración con Ortur que la convierte en la plataforma oficial autorizada de venta a terceros de la marca. Además, en Madethebest se lanzará por primera vez el nuevo Ortur Laser Master 3.

Como tienda, la verdad es que Madethebest tiene todo lo que los usuarios necesitamos: precios asequibles y envíos gratis. Así que, si estabas pensando en comprar una máquina de grabado o una impresora 3D, deberías echar un ojo a la tienda. Como abreboca, a continuación te dejaremos 3 chollos en grabadores láser Ortur que ahora mismo puedes encontrar en Madethebest.

Los 3 mejores grabadores láser Ortur que puedes comprar en oferta

Con un grabador Ortur podrás cortar o grabar con precisión láser para plasmar diseños geniales sobre distintas superficies. Es genial para hacer muchísimas cosas: arte, carteles, moldes, banners de marketing, etc. ¡El límite es tu imaginación! Consigue el tuyo con las siguientes ofertas que finalizarán el 30 de junio.

Ortur Laser Master 2 Pro LU2-10A

Estamos ante la nueva versión del grabador láser Ortur Laser Master 2 Pro, que ha sido un éxito en el mercado por su gran relación calidad / precio. Este nuevo modelo incluye el último módulo láser 10A de Ortur de 10 W, que permite hacer grabados más precisos y rápidos (funciona a una velocidad de 15000 mm/min).

Cabe destacar que está fabricado con aleación de aluminio y es capaz de cortar un acrílico de hasta 30 mm de grosor y una madera de hasta 20 mm de grosor. ¿Te gusta? Llévatelo por solo 502 € con el cupón ZBP10A30 usando este botón:

Ortur Laser Master 2 Pro LF/SF

Si buscas una opción más económica, pero igual de eficiente, echa un vistazo al grabador láser Ortur Laser Master 2 Pro LF/SF. Con esta máquina también podrás cortar y grabar sobre madera o plástico de forma muy sencilla. Usa la placa base OLM-PRO S2 -V10 de 32 bits para garantizar un funcionamiento más suave y preciso. Su velocidad de trabajo puede variar entre 4000 mm/min y 10000 mm/min.

Su módulo láser es el LU2-4 de 20 W que permite cortar madera contrachapada de 3 mm y tablero de pino de 6 mm a la vez. Aparte, tiene varios sistemas de protección integrados contra incendios y botón de parada de emergencia. Actualmente, puedes conseguirlo a un precio reducido de 407 € usando este botón:

Ortur Laser Master 2 S2 LF/SF

¿Quieres un grabador láser aún más barato? Entonces es momento de que conozcas el Ortur Laser Master 2 S2 LF/SF. Tiene el módulo láser de punto focal comprimido LU2-2 junto con una placa base láser Ortur de 32 bits y 4 sistemas de protección integrados. ¡Es completísimo! Y funciona a una velocidad de 5000 mm/min bastante buena para grabar o cortar sin demorar tanto.

Es el grabador láser más barato de estas ofertas, ya que puedes conseguirlo por 312 € usando el cupón ZBS230 y este botón:

Antes de irte, recuerda que estos precios de chollo solo se mantendrán hasta el 30 de junio y que la tienda Madethebest hace envíos gratis a Europa sin cargos adicionales de ningún tipo.