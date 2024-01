Si bien los Xiaomi 13T y 13T Pro no tienen cámaras tan brutales como los Xiaomi 13 y 13 Pro, siguen dando resultados excelentes. Además, con la ayuda correcta puedes subir el nivel de tus vídeos y fotos un poco más, sin siquiera invertir un euro adicional. ¿No sabes cómo? ¡Claro que sí! Porque de lo contrario no estuvieses en este artículo.

La aplicación de Cámara de Google (ahora Pixel Camera) es esa herramienta que te ayudará a lograrlo, aunque puede que no sepas qué versión instalar. Es ahí cuando entramos nosotros en acción, pues elegimos los mejores APK de la GCam para tu Xiaomi 13T o 13T Pro. ¿Estás listo para exprimir al máximo tu móvil?

La GCam es la mejor app de cámara que puedes tener en tu Xiaomi 13T o 13T Pro

La GCam es la mejor aplicación de cámara que puedes instalar en cualquier Android, eso lo sabemos todos los que nos encanta la fotografía. Por un lado, tiene montones de configuraciones que te ayudan a capturar ese momento de la forma exacta que deseas. Por el otro, gracias a su algoritmo de posprocesado la calidad tiende a ser superior a la de muchas apps de cámaras. De hecho, tiende a ser mucho mejor que la que viene por defecto en la mayoría de móviles, ni que decir si usas una ROM personalizada.

En tu Xiaomi 13T o 13T Pro también puedes disfrutar de sus beneficios, aunque lamentablemente no es una app que esté disponible en la Play Store. Al ser exclusiva de los Google Pixel, el APK de la GCam debe sufrir algunas modificaciones para poder instalarse en otros dispositivos. No obstante, desde hace muchísimo tiempo la comunidad de desarrolladores se ha encargado de eso al traernos todas y cada una de las versiones de la GCam para otros Android no Pixel.

La GCam 9.X también lo está, con todas sus novedades y lista para instalarse en tu Xiaomi 13T o 13T Pro. Ojo, lo mismo con versiones anteriores, cuyos MOD son más estables. ¿Cuál es la mejor versión disponible? Hay montones de modders y cada uno tiene diferentes opciones, pero nosotros ya hicimos la investigación por ti.

A continuación, te dejamos nuestras recomendaciones para que las descargues e instales. Y en caso de no saber cómo instalar la GCam, solamente debes seguir nuestra guía de instalación de paquetes APK en Android.

Descarga la GCam 9.1 MOD por BSG: la versión más actualizable para tu Xiaomi 13T o 13T Pro

BSG es uno de los mejores modders que hay en la comunidad y un tío que trabaja sin descanso en tener las últimas versiones. Aparte, la GCam 9.1 tiene la ventaja de ser compatible con Android 14 (HyperOS) y tener las últimas novedades. Es la versión a elegir si quieres estar a la última, aunque este MOD es bastante reciente y todavía tiene errores menores por pulir.

Descarga la GCam 8.7 MOD por Arnova8G2: la versión más robusta para tu Xiaomi 13T o 13T Pro

Esta es una versión mucho más estable que difícilmente te dará algún problema y exprimirá al máximo la cámara de tu Xiaomi. Puede que no tengas las novedades más recientes de la GCam 9, pero es la versión más recomendable si no quieres aguantarte errores inesperados.

Descarga la GCam 9.1 MOD por Shamim: la versión más versátil para tu Xiaomi 13T o 13T Pro

Shamim no tiene tanto tiempo en estos menesteres como BSG y Arnova8G2, pero se ha ido labrando un excelente puesto en la comunidad. Su versión de la GCam 9.1 es más estable que la de BSG, aunque todavía tiene cosas por pulir y actualiza con menor frecuencia. Si buscas un APK equilibrado entre estabilidad y novedades, este es el tuyo.