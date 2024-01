Lo dijimos en algún momento: los POCO X6 y X6 Pro quieren repetir el éxito abrumador del POCO X3 Pro. Son unas bestias en prácticamente todos sus apartados y tienen unos precios buenísimos. Incluso las cámaras han mejorado y finalmente tienen estabilización óptica de imagen (OIS), cuando esto nunca han sido el fuerte de la marca.

Ahora bien, resulta que esa nueva experiencia fotográfica todavía puede ir más allá. La app de cámara de POCO no es la mejor que existe en Android, eso le corresponde a la app de la que hablaremos a continuación. Estos APKs de la GCam te ayudarán a sacarle el jugo a los POCO X6 y POCO X6 Pro para obtener las mejores fotos y vídeos.

La GCam es la mejor app de cámara que puedes usar en tu POCO X6 o POCO X6 Pro

Si eres usuario de Android desde hace un tiempo, seguro que no necesita presentación para ti. La Cámara de Google (GCam) es probablemente la mejor app de cámara que hay en Android, con montones de opciones para capturar tus mejores momentos en el instante preciso y con una calidad de miedo. Además, su rendimiento en escenas con poca iluminación es fantástico, muy por encima de la media en otras aplicaciones.

La GCam es la aplicación de cámara de los Google Pixel (llamada ahora Pixel Camera en ellos), pero gracias a los mods puedes usarla en otros móviles. Sin embargo, hay montones de APKs de la GCam regados por Internet. Algunos funcionan, otros no lo hacen del todo bien y el resto sencillamente no inicia porque no te sirve.

Por suerte, nosotros estamos aquí, hicimos montones de pruebas a diferentes APK y los filtramos para ti. ¿El resultado? Los mejores APKs de la GCam para instalar en tu POCO X6 o POCO X6 Pro, que son nada menos que los que dejamos más abajo.

¿No sabes cómo instalarlos? Tranquilo, solamente sigue nuestro tutorial para instalar paquetes APK en Android manualmente y problema resuelto. Es realmente fácil, así que no te vas a perder haciéndolo. Dicho esto, te dejamos los mejores mods de la GCam para tu POCO X6 o POCO X6 Pro.

Descarga la GCam 9.2 MOD por BigKaka: la versión más reciente para tu POCO X6 y POCO X6 Pro

BigKaka es uno de los nombres más sonados durante los últimos meses en la comunidad de modders de la GCam. Tiene poco en ella, apenas desde la versión 8.4, pero sus mods son realmente buenos y está casi siempre a la última.

Su APK de la GCam 9.2 es prueba de ello, pues es de los pocos que existen actualmente. No es una versión perfectamente estable, pero falla poco y tiene todas las novedades de la GCam para tu móvil POCO.

Descarga la GCam 8.9 MOD por BSG: el APK más robusto que encontrarás para tu POCO X6 y X6 Pro

BSG es una leyenda en esto de los mods de la GCam, pues tiene años en la comunidad y sus APK son fantásticos. Este mod de la versión 8.9 puede que no sea el más nuevo, pero definitivamente es el más estable y pulido que pudimos encontrar. No falla jamás y su rendimiento es excepcional, tanto como para recomendarte que instales esta opción y no otra. Sí, vas a perderte de algunas novedades, pero la calidad de las fotos y vídeos lo compensan.