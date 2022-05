¡Por fin ha llegado el día! Ya está disponible uno de los estrenos de mayo de Netflix más esperados: la cuarta temporada de Stranger Things. Y para celebrar el regreso de la serie de ciencia ficción ambientada en los años ochenta, WhatsApp ha decidido lanzar un pack de stickers oficiales que no te puedes perder. Si quieres tener a Once, Will, Dustin y compañía en tu WhatsApp, a continuación te explicamos cómo descargar estos stickers en tu móvil.

Descarga los stickers oficiales de Stranger Things para WhatsApp

La mítica serie de ciencia ficción que posicionó a Netflix como el líder de los servicios en streaming está de vuelta con una cuarta temporada brutal. Seis meses después de los acontecimientos suscitados en la tercera temporada, los chicos están listo para afrontar una nueva amenaza sobrenatural.

Pues bien, WhatsApp ha decidido homenajear la llegada de esta nueva temporada con stickers imperdibles que puedes usar en la plataforma de mensajería. Y descargarlos es muy fácil, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre el enlace de descarga que dejamos aquí abajo.

que dejamos aquí abajo. Ahora se abrirá el pack de stickers de Stranger Things en tu app de WhatsApp.

en tu app de WhatsApp. Lo siguiente que tienes que hacer presionar en Descargar y listo, ya puedes empezar a enviar estos stickers en tus conversaciones de WhatsApp.

Descargar | Stickers de Stranger Things para WhatsApp

Es importante mencionar que estos stickers están disponibles tanto para Android, iOS y la versión de escritorio de WhatsApp. Y, en caso de que ya te hayas visto toda la nueva temporada y tengas ganas de más, aquí te recomendamos 5 series de Netflix que te gustarán si amaste Stranger Things.