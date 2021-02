A mediados de diciembre del año pasado nos enteramos de que el servicio de contenidos bajo demanda de Apple llegaría tanto a Google TV como a Android TV. Dicho y hecho: ya puedes instalar Apple TV Plus en estos dispositivos Android.

Ha sido el gigante con sede en Mountain View quién ha anunciado, a través de su blog oficial, que Apple TV + ya está disponible para Google TV. De esta manera, a través de la pestaña de Aplicaciones ya aparecerá la app de Apple.

Cabe destacar que al principio Apple TV+ solo estaba disponible en el ecosistema de la compañía de la manzana mordida y en los Fire TV. El gigante americano suele actuar de esta manera, por lo que no era tampoco una gran novedad.

Cómo instalar Apple TV Plus en Android TV

Pero, contra todo pronóstico, Apple cambió de opinión. Y ahora ya se puede instalar Apple TV + tanto en Android TV como en Google TV. Sí, la aplicación oficial de momento solo está disponible para esta nueva versión del sistema operativo de Google, pero te vamos a mostrar cómo instalar la app en tu Smart TV o TV Box con Android TV

Gracias a ello podrás disfrutar de todos los contenidos disponibles en esta alternativa a Netflix, Disney+ y HBO España entre otras plataformas VOD. Y ojo, que Apple TV + cuenta con algunas perlas en su catálogo que no deberías perderte.

Además, poco a poco su listado de películas, series, documentales y programas está aumentando para ofrecer una variedad de contenidos que no te decepcionará en absoluto. Y si se tiene en cuenta que Apple TV+ cuesta 4,99 euros al mes, su precio es realmente competitivo.

Respecto al proceso para instalar Apple TV Plus en tu Android TV, lo cierto es que es muy fácil. Lo primero que has de hacer es descargar el APK de la aplicación a través de este enlace. La fuente de la descarga es APKMirror, portal de referencia en el sector. Además, hemos verificado que el archivo no contenga virus, por lo que lo puedes descargar sin problema.

Por último, solo te faltará instalar el APK en tu Android TV. ¿No sabes cómo hacerlo? No te pierdas este tutorial donde te explicamos el proceso paso a paso. Con ello, ya tendrás Apple TV+ en tu dispositivo Android de forma simple y sencilla. Y si por alguna razón no te funciona… aquí tienes un método manual para ver Apple TV+ en tu TV con Android TV.