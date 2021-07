Aunque suene muy loco, ya es oficial: India tiene su propia versión de PUBG. Se llama Battlegrounds Mobile India y es un divertido Battle Royale exactamente igual al juego original, solo que tiene una serie de cambios que responden más a cuestiones políticas que a los gustos del jugador indio.

Es necesario recordar que PUBG Mobile fue una de las muchas aplicaciones chinas que prohibió el gobierno de la India por razones de seguridad nacional. Y, por si no lo sabes, la gigantesca empresa china Tencent son los creadores de PUBG Mobile. De ahí a que los desarrolladores originales del juego, Krafton (de Corea del Sur), hayan lanzado esta nueva versión específicamente para India sin conexión a servidores chinos.

De esa forma, PUBG se salta el baneo de la India que, después de todo, es el segundo país con más usuarios en Internet y por esa razón Tencent no podía darse el lujo de perder un mercado tan grande. Si te interesar saber más sobre este juego, acompáñanos a ver todos sus detalles.

Descarga el APK de Battlegrounds Mobile India, ¿qué cambia con respecto al original?

Battlegrounds Mobile India ya se puede descargar gratis en India desde Google Play Store. Si no estás en India y quieres probarlo, puedes descargar su APK en APKMirror. Por cierto, la versión para iOS aún está en desarrollo.

Descargar | APK de Battlegrounds Mobile India

Pesa 65 MB + 700 MB de datos extras de instalación. Además, requiere Android 5.1.1 o superior y al menos 2 GB RAM. Los cambios que introduce esta versión con respecto al juego original son los siguientes:

La violencia se ha reducido: no hay efectos de sangre y en lugar usar el término “matar” se usa “acabar”.

y en lugar usar el término “matar” se usa “acabar”. No se puede jugar con personas fuera de la India : no hay juego cruzado con el PUBG Mobile original.

: no hay juego cruzado con el PUBG Mobile original. Tiene sus propios eventos y micropagos que no están en la versión internacional. Ahora mismo hay un evento de lanzamiento donde te regalan skins de armas, ropa, entre otras cosas.

que no están en la versión internacional. Solo permite jugar desde India (con VPN puedes jugar desde cualquier parte del mundo).

(con VPN puedes jugar desde cualquier parte del mundo). Los jugadores menores de 18 años tienen las siguientes limitaciones: Deben registrarse en el juego con un número de teléfono de sus padres o tutores. Solo pueden jugar 3 horas al día como máximo . No pueden gastar más de 7000 rupias (unos 80 euros) al día.

Los datos de los jugadores se guardan en servidores de India y Singapur. Además, estos servidores son propiedad de Microsoft y no de Tencent.

En definitiva, Battlegrounds Mobile India es un PUGB Mobile renombrado y adaptado a las exigencias del gobierno de la India. Gráfica y jugablemente no cambia en absoluto.

Puedes transferir tu progreso de PUBG Mobile a Battlegrounds Mobile India

La buena noticia en todo esto es que puedes transferir tu partida del PUBG Mobile original a esta nueva versión de la India para que no tengas que comenzar desde cero. Eso sí, una vez que realizas la migración de tus datos, no podrás volver a jugar al PUBG Mobile, ya que el gobierno de la India no permite al juego transferir datos a servidores de Tencent o que estén ubicados en China, como los que usa PUBG Mobile.

Así que, en resumen, salvo que vivas en India, es mejor quedarse jugando al PUBG Mobile de siempre.