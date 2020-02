Sacar fotos con el móvil es algo habitual. Llenas tu teléfono con tantas fotos de lugares donde viajas, encuentros familiares y fiestas que seguramente te preguntarás qué hacer después con todo eso.

Quizás no lo sepas, pero hay muchas personas que sacan buenas fotos con su móvil y luego las venden en Internet. Así, además de divertirse sacando fotos, ganan un poco de dinero.

¿Cómo vender fotos en Internet?

Lo primero que debes saber es que no ganarás miles de euros por una simple foto, a menos que logres obtener de manera legal una imagen del alguien muy famoso y que una revista popular te la compre. Pero ser paparazzi no es fácil y en muchos casos arriesgarse a ser demandado es algo que no vale la pena.

Si quieres empezar en esto de vender fotos, lo mejor será que intentes con comida, paisajes, animales o algunas cosas interesantes y raras. Por ejemplo, si andas de viaje en algún parque nacional y captas el momento en que un ave hace algo impresionante, esa puede ser una buena foto.

Asegúrate de que la resolución en que saques la foto sea la máxima y que tengas seleccionada alguna función para eliminar defectos o movimiento. Existen aplicaciones para vender fotos y son muy fáciles de usar. También hay sitios en Internet donde puedes ofrecerlas.

Uno de esos sitios para vender imágenes es Adobe Stock. Si entras a su página oficial encontrarás toda la información necesaria. Uno de los requisitos fundamentales es que tengas al menos 18 años de edad.

Vender fotos en Adobe Stock es muy fácil

Lo primero es crear una cuenta en Adobe Stock y seguir las instrucciones. Allí verás cómo deben ser estas fotos, la temática que deben seguir y la calidad de las mismas. Además, debes probar que eres el autor de esas fotos.

Las ganancias están alrededor del 33% de la venta total de la imagen y para solicitar el pago debes acumular unos 24 euros, que te pagarán a través de PayPal. Si tienes un móvil de gama alta con una buena cámara incorporada y tu pasión es sacar fotografías, esto puede ser lo tuyo.

Si por el contrario no tienes todavía ese móvil, aquí tienes uno con una de las mejores cámaras por poco dinero, para que capturar buenos momentos sea algo intrínseco de tu día a día.