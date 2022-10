Probablemente, alguna vez, te has preguntado si realmente es peligroso utilizar el móvil cuando estás recargando el tanque de gasolina, ya que en estos establecimientos existe la normativa de no usarlo. Incluso, puede que hayas escuchado sobre multas debido al incumplimiento de esta regla, pero ¿es real?

Si quieres conocer cuál es la relación peligrosa entre la gasolina y el uso del móvil, quédate en este artículo, donde vamos a presentarte toda la información que necesitas conocer sobre qué sucede cuando usas el móvil en la gasolinera.

¿Qué pasa si usas el móvil en una gasolinera?

La realidad de esta situación es que no hay casos conocidos a nivel mundial sobre incidentes, explosiones o inconvenientes graves por tener el móvil dentro del coche en una gasolinera. Sin embargo, el uso de estos dispositivo fuera del coche o cerca de un surtidor de combustible sí puede causar una reacción totalmente desfavorable.

No obstante, el químico, bioquímico y divulgador científico Daniel Torregosa se ha encargado de responder con un rotundo «No», a las posibilidades de correr peligro de alguna explosión o incendio por utilizar el móvil dentro del vehículo. Esto lo expresó detalladamente en el artículo de Naukas.

El científico expresó que para poder producir una combustión (también conocida como deflagración) es necesario que existan tres elementos: un combustible (como la gasolina), un comburente (como puede ser el oxígeno o cualquier otra sustancia que pueda favorecer una combustión) y alguna fuente de ignición (esta sería la energía que activa al fuego en cuestión).

Los dos primeros elementos del triángulo del fuego existen en la gasolinería, pero el tercero no y es el que se supone que aporta el móvil, pero esto no es cierto. La energía que emite un móvil no sobrepasa los 1 w/cm2, lo hace que sea prácticamente imposible utilizarlo como una fuente de ignición. Su potencia y voltaje es muy bajo para ello.

¿La electricidad estática es el verdadero problema?

En ocasiones, te has acercado a un aparato o dispositivo eléctrico recién apagado y notas como los vellos de tu brazo o tu cabello se eriza. En otras oportunidades, puede que hayas rozado a otra persona y has sentido un pequeño choque eléctrico. Esto mismo ocurre cuando estás llenando el tanque de gasolina.

Resulta, que el uso de móviles, la fricción con la alfombra del coche o cualquier otro elemento que cree energía estática, hará que la chispa sea transmitida desde el coche hasta el depósito de gasolina. Es por ello que no es recomendable salir del coche mientras llenas el tanque de combustible.

Por otro lado, existe una creencia muy popular de que hay una relación directa entre el mal estado de una batería perteneciente a un móvil y la gasolina, donde esta batería pudiera provocar una chispa y causar reacción con los vapores del combustible que son liberados al cargar el tanque.

Sin embargo, esta es una posibilidad muy lejana, ya que las baterías de los móviles solo tienen una potencia de 0,1 a 2 vatios. Esto es muy poco para provocar un incendio o explosión.

¿Cómo evitar un choque eléctrico por energía estática en tu cuerpo?

Como lo hemos mencionado antes, la energía estática sí puede causar una explosión al reaccionar con gases volátiles, pero es difícil identificar cuándo estás cargado de esta energía. Por ello, te presentamos cómo evitar un choque eléctrico, y reducir la energía estática en tu cuerpo:

Espera un poco: una de las formas más sencillas de disminuir la carga estática en tu cuerpo, es esperando. Mantenerte en «estado de reposo» hará que los electrones que causan el brote de esta energía se disminuya.

una de las formas más sencillas de disminuir la carga estática en tu cuerpo, es esperando. Mantenerte en «estado de reposo» hará que los electrones que causan el brote de esta energía se disminuya. Tocar materiales conductores a tierra: puedes ayudar a disminuir esta energía, tocando algún material aislante, como por ejemplo, la misma carrocería de tu vehículo.

puedes ayudar a disminuir esta energía, tocando algún material aislante, como por ejemplo, la misma carrocería de tu vehículo. Ropa adecuada: utiliza prendas 100% de algodón, ya que estas generan menos electricidad estática, en comparación con las prendas de nylon, lana y poliéster. De igual forma, procura utilizar zapatos de piel y medias de algodón.

utiliza prendas 100% de algodón, ya que estas generan menos electricidad estática, en comparación con las prendas de nylon, lana y poliéster. De igual forma, procura utilizar zapatos de piel y medias de algodón. Usa cremas hidratantes: esto también evita la fricción que se crea entre tu cuerpo y las prendas de vestir.

esto también evita la fricción que se crea entre tu cuerpo y las prendas de vestir. Coloca una toallita húmeda en tu bolsillo: este tipo de productos puede ayudar a reducir la electricidad estática que tenga tu ropa a causa de los suavizantes.

¿Qué dicen las normativas y reglamentos sobre usar el móvil en una gasolinera en España?

Las estaciones de servicio o gasolineras, pueden tener normativas propias. Sin embargo, existen algunas normativas legales que prohíben el uso de estos dispositivos en estos establecimientos.

Entre estas normativas, podemos nombrar el artículo 115.3 del Reglamento General de Circulación. Este prohíbe totalmente el uso de los móviles en gasolineras, aunque solo será cuando se esté cargando el tanque.

Este artículo expresa que el conductor deberá tener el motor apagado durante la carga de combustible. De igual forma, las personas encargadas de esta carga, no podrán proporcionar la gasolina si el motor, las luces del coche, los móviles y la radio no se encuentran apagados.

¿Puedes recibir una multa por usar el móvil en una gasolinera?

La DGT (Dirección General de Tráfico) no ha habilitado ninguna campaña para sancionar personas que utilicen el móvil en estos establecimientos. Sin embargo, sigue siendo una normativa, por lo que lo ideal es que los usuarios la cumplan como tal.

También expresa que le resulta improbable que en un futuro se realice una campaña para esto. Pero, puede que en algún momento se creen sanciones. Dentro de esta posibilidad, se está hablando de una sanción leve con multa de unos 100 euros.

No obstante, existen sanciones en las que se multan a conductores por usar el móvil en una gasolinera, para ello la persona deberá estar saliendo o entrando al establecimiento haciendo uso de este dispositivo.

No obstante, esta sanción iría de la mano con aquellas que se aplican cuando utilizas el móvil estando al volante (sin importar el lugar donde te encuentres), donde deberás pagar hasta 200 euros y perderás 6 puntos en tu licencia por este tipo de infracciones.

¿Por qué sí puedo utilizar el móvil para pagar el servicio de la gasolinera?

Existen muchos establecimientos que aceptan el pago de este servicio por medio del móvil. Aunado a esto, no es un secreto que hay aplicaciones que te permiten realizar este pago. Incluso, con Google Maps puedes saber hasta el precio que tiene el servicio de gasolina en las distintas estaciones de carga.

Seguramente, esto te resulte una incongruencia, ya que se prohíbe el uso del móvil durante la recarga del tanque de gasolina. No obstante, sí tiene cierta lógica. Y es que las normativas del uso del móvil en las gasolineras son aplicadas exclusivamente durante la recarga de este combustible.

Además, el pago de este servicio, se realiza antes de llenar el tanque, evitando que esto se realice durante el traspaso del combustible. Por lo tanto, utilizar el móvil para cancelar este servicio es totalmente inofensivo.

¿Cómo debes utilizar tu móvil en las gasolineras?

Luego de haber leído la información anterior, la duda más grande sería ¿cómo utilizar el móvil en estos establecimientos? Pues, lo más recomendable es no utilizarlo en las estaciones de servicio.

Sin embargo, debes tomar en cuenta lo siguiente cuando tengas tu móvil en una gasolinera.

Apaga tu móvil. El proceso de repostaje de gasolina, realmente, dura solo unos minutos, por lo que no durará mucho tiempo apagado.

El proceso de repostaje de gasolina, realmente, dura solo unos minutos, por lo que no durará mucho tiempo apagado. Luego de cargar el tanque de gasolina, podrás volver a utilizar tu móvil. Esto podrás hacerlo siempre y cuando te encuentres a cierta distancia del surtidor, ya que este es el lugar donde más se concentran los gases volátiles.

Esto podrás hacerlo siempre y cuando te encuentres a cierta distancia del surtidor, ya que este es el lugar donde más se concentran los gases volátiles. Si pagas este servicio con tu móvil, no corres peligro. Por lo tanto, utilizar el móvil no está prohibido, ni tiene un tiempo determinado para ello luego de la carga de combustible.

Por lo tanto, utilizar el móvil no está prohibido, ni tiene un tiempo determinado para ello luego de la carga de combustible. Apaga la radio antes de recargar el tanque de gasolina. Esto se debe a que las ondas electromagnéticas que expulsa la misma, pueden causar el mismo efecto que el móvil cuando está encendido dentro del establecimiento (aunque es improbable que realmente ocurra algo a causa de esto).

Ahora, ya tienes conocimientos de qué sucede si usas el móvil en una gasolinera y la verdadera razón por la que no es recomendable hacerlo. Recuerda que tu seguridad es importante.