Hay ocasiones en las que los memes suelen ser extremadamente complicados de entender, sobre todo si han sido creados para generar algún tipo de sensación entre los más jóvenes.

Este es el caso del meme Wenomechainsama, el cual logró viralizarse de un día para el otro en Internet, y cada cierto tiempo lo podemos encontrar en vídeos de YouTube y TikTok.

Si llegaste hasta aquí buscando qué significa y para qué se usa este meme, déjanos decirte que estás en el lugar adecuado. Aquí vamos a explicarte por qué este meme se ha hecho tan popular en Internet, ¡no lo vas a poder creer!

¿Qué es Wenomechainsama?

Conocido por muchos como Wenomechainsama, y por otros como Wenamichoinsama, este meme es una “traducción” jocosa de la canción Wen I Met You In The Summer de Calvin Harris, tema musical muy popular que se lo puede encontrar en YouTube con el título de “Summer”.

El meme hace referencia a la letra de la canción a la que hacemos mención en el párrafo anterior. En un principio, estas palabras eran utilizadas para representar una situación graciosa en la que dos pequeños hámsteres entablaban una conversación.

¿Cuál es el origen del meme Wenomechainsama?

A principios del mes de junio del 2021, un usuario en Instagram publicó una serie de vídeos en donde se utilizaban los primeros segundos de la canción “Summer” de Calvin Harris.

Esos vídeos mostraban la letra de esa canción, y ponían como protagonistas a dos hámsteres que se respondían diciendo “Wanamechainsama – my grandpa always told me”. A medida que el meme fue haciéndose cada vez más viral, otros usuarios empezaron a usarlos con imágenes de perros, algo parecido a lo que sucedió con el meme Turi ip ip ip.

¿Cómo se usa el meme Wenomechainsama?

Los usos que se le pueden dar a este meme son variados, aunque los usuarios de YouTube y TikTok suelen emplearlo mayormente en conversaciones de WhatsApp falsas.

En otras palabras, crean una especie de conflicto entre dos personas, para luego añadir este meme con la canción a la que hace referencia. Básicamente, se demuestra con este meme que todo era para echarse unas simples risas.

