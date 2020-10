Cuando queremos saber qué tan potente es un dispositivo, además de ver el procesador que tiene, nos fijamos en la memoria RAM. Si bien la RAM (acrónimo de Memoria de Acceso Aleatorio) no tiene mucho que ver con la potencia de un dispositivo, de ella sí depende y mucho el rendimiento del mismo. ¿Por qué? Pues porque la RAM es la memoria más veloz que tienen los smartphones actualmente.

La RAM es la encargada de almacenar todos los datos de las apps que tienes abiertas para que funcionen más rápido. Asimismo, la RAM permite mantener muchas aplicaciones abiertas en segundo plano para que puedas pasar de una app a otra rápidamente, sin tiempos de carga. Eso sí, a diferencia del almacenamiento interno normal, la RAM solo guarda datos de manera temporal. Por ello, cuando apagas tu móvil, todos los datos guardados en la RAM se borran.

Es por eso que se suele decir que, mientras más RAM tenga un móvil, más rápido funcionará. Podrá mantener abiertos muchos procesos, eliminando así los tiempos de carga, lo cual hará que el móvil funcione de forma más fluida. Ahora bien, hoy en día ya son normales los móviles con 12 GB de RAM (como el Black Shark 2) que es mucho más de lo que tiene una PS4 (8 GB). De ahí a que nos preguntemos… ¿en realidad los móviles actuales necesitan tanta RAM? Un ingeniero en software nos ha respondido esta pregunta. Descubre la respuesta a continuación.

Los smartphones sí necesitan mucha RAM para el procesamiento de imágenes y vídeos

A través de una publicación en Reddit, un ingeniero en software cuyo nombre de usuario es SeattleCoffeeRoast ha explicado por qué los móviles modernos sí necesitan mucha RAM. Según él, gran parte de la RAM que usan los smartphones actuales se necesita para procesar las imágenes y vídeos de manera muy rápida. Hay que aclarar que la RAM tiene una latencia menor y un ancho de banda significativamente mayor que el almacenamiento UFS estándar en los dispositivos Android.

Por ello, los móviles actuales no usan el almacenamiento interno para guardar datos que se vayan a usar para procesar un vídeo o una imagen. Por ejemplo, al tomar una foto, los móviles actuales pueden capturar hasta 4 u 8 imágenes en un parpadeo que luego procesan en milisegundos para darte una sola foto final. Para que eso sea posible, las múltiples fotos que toma la cámara se deben guardar en una memoria que sea tan rápida como el procesamiento deseado. De ahí a que se use la RAM.

Pero, ¿por qué tanta RAM? Pues porque los móviles actuales ya pueden tomar fotos y grabar en 4K u 8K; calidades que ocupan muchísimo espacio de almacenamiento. En consecuencia, se necesita más RAM para poder procesar los vídeos y fotos tomadas a dichas resoluciones. Esa es la razón por la que los buques insignia con cámaras espectaculares, pese a no ser móviles gaming, tienen muchísima memoria RAM.

¿Qué tan rápida es la memoria RAM comparada con el almacenamiento interno?

En realidad, en vez de usar tanta RAM, los fabricantes podrían dejar que los móviles usen el almacenamiento interno para procesar las fotos y vídeos. Sin embargo, no lo hacen por culpa de nosotros, los usuarios. Todos queremos que nuestro móvil funcione lo más rápido posible y, sobre todo, queremos ver de inmediato la foto o vídeo que acabamos de capturar. Esto no es posible con el almacenamiento interno.

Para que entiendas por qué, comparemos la latencia de la RAM y del almacenamiento UFS (el más usado en los móviles actuales), la cual es una medida de cuán rápido se reciben y envían los datos. En promedio, las memorias RAM tienen una latencia de entre 20 y 30 nanosegundos, mientras que en el almacenamiento UFS la latencia suele ser de 50 o 60 microsegundos. Ten en cuenta que 1 microsegundo es igual 1000 nanosegundos. Por tanto, con la RAM los datos se pueden procesar 2000 veces más rápido que con el almacenamiento.

De ahí a que valga la pena incorporar mucha memoria RAM a los smartphones. Eso sí, nos referimos a smartphones de gama media y alta con cámaras y funciones avanzadas, pues los móviles de gama baja deberían funcionar perfectamente con 4 GB de RAM.

¿Y por qué los iPhones no necesitan tanta RAM como los Android?

Hasta ahora, solo hemos visto móviles Android con 8 y hasta 12 GB de RAM. En el mercado no hay iPhones que se acerquen siquiera a tales cantidades de RAM. El iPhone 11 Pro Max, por ejemplo, tiene apenas 4 GB de RAM y aun así puede usar sus tres cámaras para grabar en 4K con un procesamiento muy rápido. ¿Cómo Apple logra prescindir de la RAM? El ingeniero en software de Reddit cree que esto se debe al control total que Apple tiene sobre sus móviles.

A diferencia de los fabricantes de Android, Apple tiene acceso total al firmware y hardware de sus iPhones. Por ello, han logrado implementar un chip de procesamiento neuronal personalizado en sus móviles dedicado exclusivamente a procesar datos con mucha rapidez para reducir el uso de la RAM. De hecho, este chip es tan rápido que no hace falta guardar muchos datos en la RAM para que esperen su turno en la cola de procesamiento; el chip prácticamente los procesa al instante.

Igualmente, hay otros factores que permiten que los iPhones puedan procesar datos más rápido que los Android como el sistema operativo en sí, el lenguaje con el que están escritas las aplicaciones, los sensores de cámara, etc. Sin embargo, todas estas soluciones que ha implementado Apple para no necesitar mucha RAM tampoco han abaratado los precios de los iPhones que son incluso más caros que los gama alta de Android. Así que a los usuarios no nos debería importar mucho esto. Tú sigue contento con tu Android de 8 GB de RAM porque sí es necesario tener mucha RAM y no tiene nada de malo.