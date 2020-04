Si hay un fenómeno viral más contagioso que cualquier enfermedad, son los memes. Su capacidad de expansión es muy alta, pudiendo romper cualquier barrera mundial en cuestión de horas gracias a la Internet. Pero así como nacen y crecen, igual de rápido mueren, para dar paso a otros.

El último gran meme de las redes es el de los enterradores africanos bailarines. No hay plataforma donde no estén apareciendo una y otra vez, entre vídeos e imágenes que avizoran una posible situación que va a salir muy mal. Son los nuevos reyes de las redes sociales, pero tienen una historia curiosa detrás. Te invitamos a conocerlos, antes de que otros memes sean los que bailen con ellos a cuestas.

El meme de los enterradores africanos bailarines explicado, el humor dentro de la catástrofe

Hay memes que necesitan un mínimo de referencia para poder entenderlos, pero en este caso el funcionamiento es muy sencillo. Los enterradores africanos bailarines (o Dancing Pallbearers / Coffin dancing) se enmarcan en la categoría de “humor fail”, situaciones donde una o más personas se lanzan de cabeza hacia una misión arriesgada, y todo termina muy mal, tal como cabría esperarse. Todo ello, debido a la imprudencia o arrogancia de los protagonistas, pero para disfrute de los espectadores. El vídeo se divide en cuatro fases:

Una situación con un futuro incierto, pero en el que prevemos un desenlace catastrófico. Por ejemplo, tío juega con la pelota en su casa, donde hay muchos adornos que pueden romperse. Luego de unos segundos, se corta la escena y aparecen los enterradores africanos posando, a la espera del desenlace. Nuevo corte, y como se esperaba, la situación termina muy mal. En el ejemplo, el tío termina rompiendo varios adornos por su imprudencia. Aparecen los seis enterradores bailarines con su danza fúnebre, como muestra de que el tío del ejemplo la ha liado mal, y probablemente pague muy caro su incompetencia.

Todo ello, con el ritmo de la canción “Astronomia”, de Tony Igy, que renace como el fénix de sus cenizas para convertirse nuevamente en tendencia memética. La combinación no falla, y hace entrar a todos en un círculo vicioso de risa / catástrofe del que no es fácil salir.

Visto de esta manera no parece muy gracioso, pero échale un ojo a la compilación que hemos dejado arriba a ver si no lo es.

El origen de los enterradores bailarines se remonta a un rito mortuorio Ghanés

Ahora que sabes de qué va, vamos a lo importante, el origen de este meme. El vídeo de los enterradores africanos está entre nosotros desde 2015, en una serie de vídeos publicados en YouTube. En ellos, se puede ver a nuestros protagonistas danzando por más de seis minutos un rito fúnebre, con un ataúd a cuestas y vestidos de etiqueta. Todo eso, como parte de un festejo mortuorio en Kasoa, Ghana.

El segundo vídeo se remonta a 2017, y es parte de un trabajo de la BBC para dar a conocer a estos personajes, y su trabajo. Son animadores profesionales de ritos fúnebres, cobran por ello, y lo que hacen es celebrar la dualidad de la muerte según las creencias ghanesas. De este vídeo sale la mayoría del material del meme.

Para buena parte de los ghaneses, la muerte no solo representa una despedida, sino una celebración a la vida del difunto. Por esta razón, es bastante común ver este tipo de “fiestas” fúnebres en todo el país. No obstante, el baile no es lo único importante en el espectáculo, sino también el ataúd. En múltiples ocasiones el cajón fúnebre tiene detalles, o adopta formas, que recuerden la personalidad del difunto, su profesión o hasta sus ideales.

El proceso de viralización de los enterradores africanos

Como ya dijimos, nuestros enterradores llevan mucho tiempo entre nosotros, pero no fue hasta que lo asociaron a la canción que comenzó su éxito. Sin embargo, la viralización fue un poco más que eso.

Según comentan los expertos memísticos de Know Your Meme, el primer meme sobre este tema fue un vídeo publicado en la cuenta de TikTok @lawyer_ggmu, el pasado 26 de febrero. En él, se veía a un esquiador que, intentando hacer un salto complicado, pierde el control y cae estrepitosamente por la nieve. Cuando sucede el “fail” aparecen los enterradores, pero no los actuales, sino una versión del original donde los protagonistas también fallan, y el ataúd se les cae con todo y difunto.

Ese meme primigenio recibió más de 4,5 millones de visitas, y casi 500 mil likes en un mes, lo que generó una cadena de réplicas. Al poco tiempo, los usuarios de TikTok hallaron el vídeo de la BBC y lo adaptaron a una versión más cómica. En ella aparecen nuestros protagonistas africanos a la espera del desenlace del esquiador, otorgándole un nivel superior al meme, respecto al original.

Esta versión mejorada nació en el TikTok de @.minh_hieu, y alcanzó los 7 millones de visualizaciones en muy poco tiempo. Ya para ese momento, la creatividad de los TikTokers había trascendido a otras redes sociales, apoderándose de Twitter, Facebook, Instagram, y finalmente WhatsApp. Con ello alcanzaron el éxito actual, y nos encerraron en ese trance de miles de versiones que hoy inundan nuestros grupos de chat.

¿Los has visto? ¿Alguna vez has estado en una situación similar que bien podría valer para unirla a este meme? Seguro que sí, así que por eso cerramos con esta imagen, para que bailes al ritmo de este memazo.