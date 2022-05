Las IA capaces de crear imágenes o dibujos originales llevan años existiendo. De hecho, recientemente se popularizó en TikTok una app para Android que dibuja lo que le pidas. Sin embargo, la calidad de los trabajos artísticos que diseñaban estas inteligencias artificiales no era la mejor.

Pues bien, ha llegado Google para cambiar esto. Los de Mountain View acaban de revelar los primeros resultados de su proyecto Imagen, el cual consiste en una IA capaz de crear cualquier tipo de imágenes a partir de oraciones textuales. Y los resultados son realmente asombrosos. ¿Quieres verlos? Pues échale un vistazo a la galería que dejamos aquí abajo.

Imagen: la IA de Google que genera imágenes con un fotorealismo que asusta

Como se puede ver en las imágenes de arriba, esta IA de Google bautizada como «Imagen» está diseñada para generar renderizados 3D, pinturas, montajes o dibujos siguiendo las indicaciones textuales que se le ordene. Hasta ahora, el líder en el sector de las inteligencias artificiales de este tipo era el conocido programa DALL-E 2, pero Google ha aparecido para desbancarlo.

Por el momento, Google ha decidido que, por cuestiones de seguridad y ética, es mejor que la IA «Imagen» permanezca como proyecto de investigación y no como un producto comercial. Esto significa que no está disponible para los usuarios. A los de la gran G les preocupa que el nivel de precisión y fotorrealismo que logra su IA se use de forma inadecuada.

Y tú… ¿Qué imagen le pedirías a la IA de Google que cree para ti?