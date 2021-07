El equipo de desarrollo con el que cuenta Google lanza cada cierto tiempo nuevos inventos que puedes probar de manera gratuita. Otro experimento más de los de Mountain View permite medir la maleta con Realidad Aumentada, y tan solo necesitarás un móvil.

Es una herramienta muy útil y que coincide con la reapertura de aeropuertos y la llegada de las vacaciones veraniegas. Si tienes pensado viajar próximamente y vas a echar equipaje, con tu Android vas a poder medir tu maleta, así como otros objetos y espacios.

Desinstala esa app de Realidad Aumentada para medir objetos

Con esta herramienta de Google, ya no será necesario descargar una app de terceros para medir distancias y objetos con el móvil. Lo más parecido que la compañía tenía para medir distancia era Google Maps, que permitía saber los metros entre un punto y otro.

Existen otras apps populares para medir distancias con la Realidad Aumentada que hay en Google Play es la de Measure. Esta aplicación también fue desarrollada por Google, aunque tampoco podemos considerarla como una de las mejores en la Play Store. Cumple su función si quieres medir distancias, aunque la interfaz te confundirá bastante.

Cómo medir la maleta con Realidad Aumentada de Google

Es importante recalcar que si no dispones de un terminal Android, no vas a poder disfrutar de este experimento. Lo cierto es que solo funciona con el sistema operativo de Google, por lo que no es compatible con los terminales iPhone. La propia cuenta de Google en Twitter ha publicado un vídeo y un enlace para invitarte a usarla para medir tu maleta, tu coche o cualquier otro objeto.

¿Te vas de vacaciones y quieres saber cuánto mide tu maleta? El nuevo experimento de @ExpWithGoogle Measure Up es la solución 🧳✈️ https://t.co/sqgKBB7wSV pic.twitter.com/boyffyRA2A — Google España (@GoogleES) July 2, 2021

El proceso es muy sencillo y los requisitos son escasos, pero esenciales. De esta manera, si dispones de un móvil Android y tienes instalado el navegador de Google Chrome, vas a poder llevar a cabo este experimento. Esto es lo que debes hacer:

Accede a Google Chrome desde tu Android para escribir desde la barra de búsqueda o accede directamente desde este enlace.

desde tu Android para escribir desde la barra de búsqueda o accede directamente desde este enlace. Una vez que te encuentres en la página web, pulsa en el botón “ Launch Experiment ” para comenzar a medir.

” para comenzar a medir. Después de acceder a la herramienta, selecciona el botón verde “Launch” y permite el acceso para que Google pueda crear un mapa 3D de tu entorno.

Cuando se active la cámara, tienes que apuntar el móvil hacia el suelo para la calibración de la Realidad Aumentada. A partir de ahí, la herramienta te permite realizar mediciones del ancho, del largo y del grosor en cada objeto.

para la calibración de la Realidad Aumentada. A partir de ahí, la herramienta te permite realizar mediciones del ancho, del largo y del grosor en cada objeto. Además, puedes rehacer los trazos si te equivocas en alguno. Cuando ya tengas el objeto medido, aparecerá la medida en la parte superior izquierda de la pantalla, que puede expresarse en centímetros o en pulgadas.

Cierto es que cuesta pillarle el truco a esta herramienta de Google, pero puede venirte perfecto para medir la maleta justo antes de irte de viaje, incluso otros objetos u espacios de la casa.

¿Le vas a sacar provecho a la Realidad Aumentada de Google?