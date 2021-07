Si pasas al menos 1 hora viendo vídeos en TikTok, de seguro habrás visto algún tipo de truco o consejo relacionado con la limpieza de los faros del coche.

A pesar de que la mayoría son puras “chorradas”, como el viral en donde se ponen ajo en la nariz, hay algunos que sí funcionan. Este es el caso del viral que ya han realizado miles de personas en TikTok, el cual consiste en limpiar los faros del coche con repelente de mosquitos.

¿Es verdad que el repelente de mosquitos “OFF” quita el sarro de los faros del coche?

Como bien te mencionamos al principio de la nota, sí, este truco funciona. El repelente de mosquitos que usamos en nuestro cuerpo, posee una sustancia que permite quitar el sarro acumulado en los faros delanteros y traseros del coche.

Eso sí, algunos de los usuarios de TikTok que han hecho la prueba, utilizan un repelente llamado OFF, el cual parece tener efectos “mágicos” sobre los faros de los coches.

La realidad es que cualquier repelente de mosquitos sirve para poder llevar a cabo este truco que ha nacido en TikTok, pues otros tiktokers utilizaron repelentes de otras marcas, y el resultado ha sido exactamente el mismo (funcionó a la perfección para limpiar los faros).

¿Es seguro limpiar los faros del coche con repelente de mosquitos? Pongámoslo a prueba nos lo confirma

Uno de los tiktokers más populares de habla hispana, Pongámoslo a prueba (nombre del usuario), ha limpiado los faros de su coche con un repelente de mosquitos y no ha notado ningún tipo de daño.

De igual forma, si bien los faros no se dañan usando OFF al momento de realizar la limpieza, la pintura del carro sí se daña. Es por este motivo que varios especialistas relacionados con el mundo del automotor, aconsejan comprar productos especiales para realizar esta limpieza.

Si no quieres dañar la pintura de tu coche, lo mejor es que no uses repelente de mosquitos, pues hay productos profesionales que permiten obtener mejores resultados, ¿cuáles? Los que te mostramos a continuación:

Kit restaurador de faros

Si buscas un kit que te permita restaurar los faros delanteros y traseros de tu coche, este es el mejor que puedes encontrar en Amazon.

Restaurador para faros delanteros

Este kit solo sirve para restaurar faros delanteros, así que solo se recomienda usarlo cuando hay presencia de sarro en las luces delanteras del coche.

Cera especial para restaurar faros

En cambio, si el sarro que tienen los faros de tu coche es mínimo, no necesitarías comprar un kit, pues con esta cera será más que suficiente.

Sin mucho más que añadir al respecto, si quieres mostrarles los vídeos de los usuarios que prueban este truco a tus familiares o amigos, no hace falta que los obligues a descargar la app, puedes descargar los vídeos sin marca de agua usando SSSTikTok para pasárselos por WhatsApp, Messenger y demás apps de mensajería.