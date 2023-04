Si eres un usuario frecuente de Instagram, es probable que hayas notado en las biografías y comentarios de tus amigos códigos como o22 y o29. Pero, ¿sabes qué significan estos códigos? Este es una combinación de 3 caracteres que las personas están colocando en sus perfiles usando la función Notas. ¡Esta es la última tendencia en esta red social!

Este lenguaje está siendo usado por las personas para insinuar la inicial del nombre de su enamorado. Cada código corresponde a una letra del alfabeto, lo que permite a los usuarios compartir su amor secreto con otros, sin revelar su nombre. ¿Quieres saber la información detallada de estos códigos? Entonces no dejes de leer.

Instagram y su código secreto: qué significan o22, o29 y otros números

o22 = A

o76 = B

o99 = C

o12 = D

o43 = E

o98 = F

o24 = G

o34 = H

o66 = I

o45 = J

o54 = K

o84 = L

o33 = M

o12 = N

o89 = O

o29 = P

o38 = Q

o56 = R

o23 = S

o65 = T

o41 = U

o74 = V

o77 = W

o39 = X

o26 = Y

o10 = Z — Instagram (@instagram) April 11, 2023

El mes de abril ha sido testigo de un aumento en el número de personas que actualizan sus perfiles de redes sociales con combinaciones de letras y números como o22 y o29. Si bien esta tendencia comenzó inicialmente en las notas de Instagram, ahora también se ha extendido a biografías y vídeos de TikTok. Por ejemplo, el código o22 representa la letra A, que podría significar la inicial de nombres como Alberto, Ana o Antonio.

El código o29 representa la letra P que puedes usar para representar el nombre de Pedro o Paula, también los códigos como o33 y o45 han estado en la lista de los más utilizados. El código o33 representa la letra M, mientras que el código o45 representa la letra J. Actualmente, las parejas han estado usando en masa estos códigos para publicar sus actualizaciones románticas.

Este nuevo “alfabeto de Instagram”, es un lenguaje que está siendo promovido por la propia red social. Esta tendencia está siendo usada principalmente por los jóvenes para expresar sus sentimientos. Sin embargo, algunas personas comprometidas también usan estos códigos para comunicarse en secreto con otros. La tendencia es confusa para aquellos que no están familiarizados con ella, lo que parece ser parte de su atractivo.

La tendencia alfanumérica que se ha vuelto viral en Instagram

La popularidad de estos códigos ha ido en aumento y cada día hay más vídeos de TikTok dedicados a explicar su significado para alentar a la participación. ¡Y lo mejor de esta tendencia es que no hay reglas estrictas! Aunque faltan algunas letras, como la Ñ, y hay otras que se repiten, como la D y la N (ambas con el código o12), esto no le quita la diversión a esta forma creativa de comunicación en Instagram.

Si deseas usar estos códigos para comunicarte con tu enamorado, puedes hacerlo desde las notas de Instagram, que encuentras en la parte superior de tus mensajes directos. No se recomienda que uses frases enteras, esto puede ser tediosos de leer. Además, probablemente las limitaciones de 60 caracteres de las notas no te lo permitan.

Los códigos secretos de notas en esta red social están de moda y no podemos ignorarlos. ¡Ahora podrás intentar descifrar los que veas en otros perfiles!