La estación del año más esperada por muchos está cada vez más cerca. Así es, dentro de poco tiempo estaremos recibiendo el invierno y con él llega el famoso cambio de horario. Pues bien, si eres de los que se está preguntando… ¿Cuántas horas debo atrasar el reloj del móvil por el cambio de hora invierno 2023? Pues te tenemos buenas noticias.

Este año (y como ya es costumbre desde hace varios) no tienes que cambiar la hora del móvil o arreglarla por la llegada del horario de invierno… ¿Por qué? Pues porque este cambio se hace de manera automática tanto en los teléfonos como en la gran mayoría de los dispositivos inteligentes conectados a Internet.

No tienes que hacer nada, tu móvil y dispositivos harán el cambio del horario de invierno automáticamente

El cambio de horario de invierno 2023 se hará en la madrugada del domingo 29 de octubre y se ha elegido este momento de la madrugada entre el sábado y el domingo para causar el menor impacto posible en las jornadas laborales… ¿En qué consiste este cambio? Pues en que el reloj se atrasará 1 hora a las 3:00 AM (hora peninsular) y volviendo a las 2:00 AM. Esto provocará que el día domingo 29 de octubre dure 25 horas para que, desde entonces, amanezca y anochezca 1 hora más temprano.

Pues bien, debes saber que no tendrás que hacer este atraso de una hora manualmente. Tu móvil y dispositivos inteligentes conectados a Internet (reloj, tablet, ordenador, tele, altavoz, etc.) harán el cambio de horario automáticamente. Ahora bien, si tienes en casa otros dispositivos o electrodomésticos que dan la hora y no son «inteligentes» ni están conectados a Internet (horno, refrigerador, despertador analógico, etc.), en ellos sí que tendrás que atrasar su reloj 1 hora de forma manual.

Y a ti… ¿Te gusta el cambio de horario por el invierno?