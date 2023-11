Es mejor comprar ahora que esperar al Black Friday 3 razones

La temporada navideña se acerca y con ella uno de los eventos de ofertas más populares del año: el Black Friday. Esta tradición del mercado estadounidense se ha expandido a todo el mundo y se celebra el último viernes de noviembre de cada año luego del Día de Acción de Gracias para dar apertura a la temporada de compras navideñas.

Por desgracia, el Black Friday ya no es lo que era. Antes, las tiendas y marcas reservaban sus mejores ofertas para este día del año. Ahora, ya no es solo el último viernes del año. Desde octubre comienzan a aparecer las primeras «ofertas tempranas de Black Friday» las cuales continúan hasta diciembre convirtiéndose en «ofertas navideñas».

Y, como ya lo sospecharás, estos descuentos han dejado de ser «los mejores del año» cuando se dan durante tres meses seguidos. Por ello, a continuación, te contamos las 3 razones por las que no vale la pena esperar al Black Friday para comprar el producto que necesitas.

Es mejor comprar ahora que esperar al Black Friday y estas 3 razones te convencerán

Técnicamente, el Black Friday de este año es el 24 de noviembre. Sin embargo, las tiendas en línea han convertido este evento en una semana de ofertas que en ocasiones se extiende más de lo esperado. Por ello, actualmente no es necesario esperar al último viernes de noviembre para conseguir los mejores precios al hacer tus compras… ¿No nos crees? Pues a continuación te presentamos 3 argumentos que de seguro te convencerán:

Las ofertas del Black Friday no son tan «exclusivas» como parecen

Hoy en día, el Black Friday ya no es el «viernes negro» sino más bien «las semanas negras»… ¿Qué significa esto? Pues que las tiendas ya no ofrecen sus mejores precios el último viernes de noviembre (este año el día 24).

En lugar de eso, ahora comienzan a ofrecer ofertas desde finales de octubre. Y muchas veces los descuentos continúan hasta diciembre, enlazándolas con las ofertas de Navidad. Aquí abajo te dejamos ejemplos de cómo las principales tiendas en línea llevan el Black Friday en la actualidad:

Amazon: el Black Friday será durante 10 días (17 al 27 de noviembre). Además, en diciembre llegarán las ofertas de Navidad y de Año Nuevo. Y, por si fuera poco, durante el año se han celebrado las ofertas de primavera, otoño y las del Prime Day en octubre.

el Black Friday será durante 10 días (17 al 27 de noviembre). Además, en diciembre llegarán las ofertas de Navidad y de Año Nuevo. Y, por si fuera poco, durante el año se han celebrado las ofertas de primavera, otoño y las del Prime Day en octubre. AliExpress: actualmente se están celebrando las ofertas del 11.11 (Día del Soltero en China) que van del 17 al 27 de noviembre. Luego de ellas llegarán las de Black Friday y en diciembre las de Navidad y de Año Nuevo.

actualmente se están celebrando las ofertas del 11.11 (Día del Soltero en China) que van del 17 al 27 de noviembre. Luego de ellas llegarán las de Black Friday y en diciembre las de Navidad y de Año Nuevo. Best Buy: desde el 27 de octubre la tienda está ofreciendo ofertas «early access» del Black Friday que se extenderán hasta el Cyber Monday del 27 de noviembre.

Como puedes ver, las ofertas del Black Friday ya no son las únicas del año y tampoco son tan exclusivas como para no perdérselas. De hecho, ya se ha vuelto habitual que un producto no llegue a su precio más bajo en Black Friday, sino en otras épocas del año, como lo verás a continuación.

Sí, en ocasiones te encontrarás ofertas únicas, pero en la mayoría de los casos los productos ya han alcanzado su precio más bajo

Actualmente, el Black Friday ya no es día en que un producto cae a su precio mínimo histórico. Hace años, era común que en este evento de ofertas se encontrarán los precios más bajos del mercado. Sin embargo, dado que ahora hay una semana de ofertas en cada época del año, las tiendas ya no suelen poner los mejores descuentos en Black Friday. Probablemente, porque este evento de ofertas ya es el más famoso del año, por lo que no es necesario promocionarlo con los descuentos más atractivos.

¿Quieres pruebas de esto? Pues, para que lo compruebes por tu propia cuenta, puedes usar cualquiera de las webs que realizan seguimiento de precios. Por ejemplo, aquí arriba te dejamos un ejemplo del rastreo de precios que ofrece CamelCamelCamel.

En la imagen se puede ver como unos auriculares de Logitech lanzados hace 3 años no registraron su precio más bajo durante el Black Friday de 2020, 2021 ni 2022, sino en enero de este año… ¿Esto sucede con todos los productos? No, con suerte sí habrá algunos que tengan su mínimo histórico durante el Black Friday, pero esto ya no es lo habitual.

Asimismo, teniendo en cuenta que ahora el Black Friday es una temporada que empieza desde octubre y se extiende casi hasta final de año, ya no tienes que esperar al último viernes de noviembre. Esto significa que si encontraste un buen descuento en las ofertas «early access», es muy probable que el precio se mantenga igual en la semana oficial del Black Friday, no esperes a que disminuya aún más. Recuerda que cada producto tiene un margen de ganancia y que los minoristas no buscan perder dinero con el Black Friday.

No esperes recibir tu producto en poco tiempo si compras en Black Friday

Aunque el Black Friday ya no es la temporada de ofertas con los mejores precios, aún sigue siendo la que más retrasos en los envíos genera. Y es que al ser el día (semana o mes) de ofertas más popular del mercado, es normal que sea el que un mayor número de compras registre durante el año y, por ende, el que más envíos produce.

Para ponerlo en contexto, la empresa LateShipment que ofrece servicios de software para el seguimiento de paquetes, publicó un informe en el que se demostraba una mayor incidencia de retrasos en los envíos en épocas navideñas, lo que incluye las compras realizadas en Black Friday. Esa investigación se realizó según las estadísticas que ofrecieron en 2020 y 2021 las empresas de envíos UPS y FedEx, dos de las más importantes de Estados Unidos.

En conclusión, el Black Friday ha perdido su encanto y ya no es inteligente esperarlo para hacer una compra. Hoy en día puedes encontrar mejores precios en las ofertas de navidad, de primavera, en el Prime Day de octubre o en cualquier otro momento del año. Y además de encontrar un precio más bajo, es probable que también obtengas un envío mucho más rápido.