Uno de los objetivos que repite una y otra vez Google que tiene como empresa es la de mejorar la experiencia que tienen los usuarios al dar uso tanto a sus propios servicios como al navegar por Internet. Y para esto último se lanzaron los dominios .new, que poco a poco van aumentando sus opciones. Te contamos qué es lo que ofrecen y lo que les hace únicos.

En este tipo de lugares no encontrarás páginas web habituales, por lo que no alojan blog u otro tipo de web (es más, la propia Google ha indicado que, si se intenta esto, de forma automática eliminará todo lo que tiene que ver con la dirección). Y, entonces; ¿qué son y para qué sirven los dominios .new? Pues, ante todo, lo que se busca es ofrecer utilidad. Esto es clave.

Para que se crean los domnios .new

El objetivo es que las compañías creen uno con el que ofrecer un servicio online de forma directa. Es decir que, por ejemplo, puedas crear un documento Word simplemente con escribir el nombre del dominio (word.new). Por lo tanto, se puede decir que se pone en la web una función directa para que de forma sencilla e intuitiva se pueda aprovechar.

Esto permite ahorrar tiempo y es fuerzo para hacer cosas, como sin ir más lejos, el crear una lista en Spotify (playlist.new). Por lo tanto, no tendrás que acordarte de la dirección del servicio que deseas utilizar y con sólo escribir la función a realizar, si existe en dominio .new asociado se ejecuta directamente. El caso es que le dará una funcionalidad sorprendente a la web, y demuestra que todavía existen muchas posibilidades por explorar en ella.

¿Existen muchos dominios actualmente?

Lo primero que se debe conocer es que el servicio fue creado por Google en el año 2018, pero es ahora es cuando encontrarás utilidades muy interesantes (ya que poco a poco las empresas han ido viendo en estos dominios una forma de llegar de una forma más sencilla a los usuarios a la hora de ofrecer sus servicios online). Así, por ejemplo, ya lo utilizan empresas como Spotify; Microsoft; Canva; Buffer; Adobe; ZIP; y, también, Discord.

Todos los dominios que puedes utilizar

Dejamos a continuación la lista de todos los dominios .new que ahora mismo están activos tal y como indica la propia Google en este enlace:

Servicios empresariales

sign.new Adobe Rellena y firma de documentos y formularios PDF con Adobe Acrobat. compresspdf.new Adobe Comprime documentos PDF con simple arrastrar y soltar con Adobe Acrobat. ad.new AdPlugg Crea un anuncio totalmente administrado con seguimiento de impresiones y clics con AdPlugg. ads.new adzily.new Adzily Dirígete fácilmente al público en cientos de ubicaciones al mismo tiempo con Adzily. track.new Aftership Realiza un seguimiento de sus envíos a través de varios mensajeros. roadmap.nuevo Aha Crea de forma colaborativa hojas de ruta estratégicas para su negocio. afclaim.new Fidelidad americana Presenta una reclamación para su seguro American Fidelity. afreimburse.new Fidelidad americana Envía una solicitud de reembolso desde su cuenta de American Fidelity. bewirtung.new bewirtungsbeleg.new Bewirtungsbeleg Presenta tus facturas a través de Bewirtungsbeleg. bill.new bill.com Crea y envía facturas a sus clientes mediante bill.com. inv.new bill.com Crea una factura para su empresa con bill.com. inbox.new Bill.com Pagua fácilmente a los proveedores internacionales y nacionales de la misma manera con Bill.com. buffer.new Búfer Programa y administra tus publicaciones en redes sociales. burner.new number.new phonenumber.new Burner Crea un segundo número de teléfono con Burner. bpmn.new dmn.new Business Modeler Preview Crea archivos BPMN y DMN en línea para su negocio. vps.new Charter Host Personaliza e implementa servidores virtuales en Charter Host. landingpage.new ConvertKit Diseña una página de destino para el proyecto mediante ConvertKit. creditcard.new Discover Card Diseña una nueva tarjeta de crédito con Discover Card. duda.new Duda Crea su sitio web y administre su negocio en línea. sell.new Ebay Vende productos en eBay. job.new jobs.new Find Jobs Publica una nueva oferta de empleo con Buscar trabajos. websitebuilder.new Godaddy Crea un sitio web para tu negocio con GoDaddy. emailsignature.new HoneyBook Crea una firma de correo electrónico profesional en 30 segundos HoneyBook. company.new Hong Kong Company Incorporation Incorpora una Sociedad Limitada de Hong Kong. ip.new Inspirational People Envía contenido a InspirationalPeople.org mediante su editor de rebajas. digiposte.new La Poste Carga documentos en su cuenta De Digiposte. teams.new Microsoft Teams Chatea con tu equipo con Microsoft Teams. server.new Mobilistics Configura un servidor personalizado para su empresa o proyecto. businesscard.new Namecheap Diseña tarjetas de visita personalizadas con Namecheap. review.new Nicejob Revisa un negocio local con NiceJob. re.new Re:new Genera respuestas de correo electrónico más amigables con Re:new. contact.new leads.new ScanBuddy.ai Crea contactos escaneando tus tarjetas de visita. cdp.new Segment Crea un nuevo espacio de trabajo en la plataforma de datos de clientes de Segment. shopify.new Shopify Inicia una nueva tienda online en Shopify. agreement.new Sopimustieto Crea acuerdos empresariales con plantillas comunes. invoice.new facturas.new Stripe Crea una factura para su empresa con Stripe. payment.new payments.new Stripe Envía y acepta pagos mediante Stripe. product.new Stripe Añade una nueva oferta a tu catálogo de productos de Stripe. subscription.new subscriptions.new Stripe Crea nuevas cuentas de suscripción para sus clientes mediante Stripe. surveymonkey.new SurveyMonkey Crea una nueva encuesta con SurveyMonkey. ghs.new sds.new UL LLC Crea un documento OSHA SDS con el constructor de UL. fund.new Vauban Diseña su fondo de inversión utilizando Vauban. corvid.new wix.new Wix Construye un nuevo sitio web usando Wix. hire.new hires.new Ziprecruiter Crea una publicación de trabajo con ZipRecruiter.

Aplicaciones creativas

create.new spark.new stories.new Adobe Diseña publicaciones en redes sociales y mucho más con Adobe Spark. jpgtopdf.new Adobe Convierte imágenes JPG a PDF con Adobe Acrobat. logo.new Adobe Crea un nuevo logotipo para su empresa con Adobe Spark. convertpdf.new pdf.new wordtopdf.new Adobe Convierte documentos de Microsoft Word a PDF. photo.new photoshop.new Adobe Edita una imagen con Adobe Photoshop en línea. episode.new podcast.new Anchor Graba un nuevo episodio para tu podcast usando Anchor by Spotify. befunky.new Befunky Edita, filtra y mejora rápidamente tus fotos con BeFunky. collage.new Befunky Organiza varias fotos en un collage listo para compartir con BeFunky. canva.new design.new Canva Crea un nuevo diseño de Canva con tu equipo. poster.new Canva Crea un nuevo póster de Canva con tu equipo. facet.new Facet Edita imágenes con el editor inteligente de Facet. file.new File.new Escribe una nota rápida y compártela con tus amigos score.new flat.io Escribe música en línea con este editor de partituras colaborativa. flipbook.new Flipping Book Convierte archivos PDF en folioscopios digitales que puedes compartir. travel.new hipherd Construye una tabla de inspiración de viaje con hipherd. image.new Imagen Editor Edita imágenes y fotos online con Image Editor. knit.new wear.new Kniterate Crea un diseño personalizado para tu próximo proyecto de prendas de punto. webstory.new makestories.io Crea una nueva historia web con MakeStories. medium.new story.new Medium Crea una nueva historia en Medium. stream.new Mux Sube y edita tu vídeo en línea. mybrand.new My Brand New Crea un nuevo logotipo para tu negocio y marca. logomaker.new Namecheap Diseña un nuevo logotipo de negocio con Namecheap. cad.new OnShape Crea un nuevo diseño CAD en línea. favicon.new realfavicongenerator.net Genera un favicon para su sitio web. playlist.new Spotify Crea una nueva lista de reproducción de Spotify. recording.new tella.tv Edita tu vídeo en línea. chord.new chords.new tab.new tabs.new Ultimate Guitar Añade una nueva pestaña al archivo Ultimate Guitar.

Productividad

agenda.new Agenda Hero Crea una nueva agenda con Agenda Hero. asana.new task.new Asana Agrega una nueva tarea a tu proyecto de Asana. post.new Automattic Crea una nueva entrada de blog en tu blog de WordPress. blog.new Automattic Crea un nuevo blog sobre wordpress.com. bitly.new link.new Bitly Crea enlaces memorables y cortos a tu sitio web con Bitly. board.new Board Colabora de forma remota en una pizarra en línea. go.nuevo Carotrip Reserva coche, furgoneta, autobús, SUV y limusinas con antelación con Carotrip. coda.new Coda Crea un nuevo documento para equipos que combine documentos, hojas de cálculo y bloques de creación. react.new CodeSandbox Crea un nuevo proyecto React en línea con CodeSandbox. league.new CompuSport Gestiona tus ligas con CompuSport. card.new Cotano Añade una nueva tarjeta a tus tableros de Cotano para realizar un seguimiento de los proyectos. version.new creativehub Comparte y comenta archivos grandes y chatea en directo. resume.new CV2You Crea un nuevo CV con una de las plantillas personalizables de CV2You. dataproject.new dataprojects.new data.world Crea un nuevo proyecto en el catálogo de datos de data.world. dataset.new datasets.new data.world Agrega un nuevo conjunto de datos a su catálogo de datos data.world. diagram.new diagrams.new Diagrams.net Crea un diagrama de flujo para asignar procesos. paper.new Dropbox Inicia un nuevo espacio de trabajo con Dropbox. cal.new meeting.new Calendario de Google Crea y envía una nueva invitación de Google Calendar. docs.new document.new documents.new Documentos de Google Crea un nuevo documento con Google Docs. form.new forms.new Formularios de Google Crea un nuevo formulario con Google Forms. keep.new note.new notes.new Google Keep Crea una nueva nota con Google Keep. meet.new Google Meet Inicia una reunión en tiempo real desde tu navegador con Google Meet. sheets.new spreadsheet.new hojas de cálculo.new Hoja de Cálculo de Google Crea una nueva hoja de cálculo con Hojas de cálculo de Google. site.new sites.new website.new Sitios de Google Crea y publica un sitio web con Google Sites. deck.new presentation.new slide.new slides.new Diapositivas de Google Crea una presentación en línea con Google Slides. icq.new Icq Chatea con tus amigos en ICQ. id.new id.new Genera identidades de prueba con fines de prueba. freehand.new Invision Colabora en una pizarra en línea utilizando Freehand de InVision. cv.new KickResume Crea un CV destacado con KickResume. linear.new Linear.app Encuentra un nuevo problema en la interfaz de gestión de proyectos de Linear. list.new Liner Crea una nueva lista en Liner. excel.new Microsoft Excel Crea una hoja de cálculo con Excel. powerpoint.new ppt.new pptx.new Microsoft PowerPoint Crea una nueva presentación con PowerPoint. sway.new Microsoft Sway Crea hermosos diseños con Microsoft Sway. docx.new word.new Microsoft Word Crea un nuevo documento con Word. mindmap.new Mindmeister Crea un nuevo mapa mental y comparte tus ideas en MindMeister. prezi.new Prezi Diseña hermosas presentaciones usando Prezi. poll.new Slido Crea una encuesta para tu reunión de Slido. slido.new Slido Comienza una nueva reunión de Slido. sprout.new Brotan Crea una nueva nota en Sprout. move.new Supermove Mueve tu casa con Supermove. comments.new Tanadium Pte. Ltd. Comenta rápidamente en cualquier sitio web con Tanadium. page.new tettra.new Tettra Crea una nueva página en su base de conocimiento de Tettra. suggest.new Tettra Sugiere contenido nuevo para su base de conocimiento de Tettra. text.new Text Editor Escribe rápidamente una nota en este editor de texto en línea. upload.new Upload.new Cargua y comparta un archivo. chat.new Vieta Comienza una nueva sala de chat en Vieta. letsmeet.new mymeet.new webex.new Webex Inicia una reunión de Webex. todo.new Wip Agrega una nueva tarea a su lista de tareas de WIP. zip.new Zip Extractor Crea un nuevo archivo zip para almacenar y compartir archivos fácilmente.

Educación

citation.new BibGuru Añade una cita a tu bibliografía con BibGuru. code.new Code.in Aprende a codificar con sesiones de codificación interactivas en tiempo real. kahoot.new quiz.new Kahoot Crea un cuestionario en línea con Kahoot. presenter.new Prowise Diseña clases y presentaciones con Prowise Presenter 10. quizlet.new Quizlet Crea un nuevo conjunto de estudios y pon a prueba tus conocimientos con Quizlet. class.new Tabletwise Crea un nuevo curso en línea en Tabletwise.

Herramientas de desarrollo

pen.new CodePen Prototipo de código front-end en el entorno limitado de desarrollo en línea de CodePen. vue.new CodeSandbox Crea un nuevo proyecto vue.js en línea con CodeSandbox. ts.new CodeSandbox Crea un nuevo proyecto de Typescript en línea con CodeSandbox. js.new CodeSandbox Crea un nuevo proyecto Javascript en línea con CodeSandbox. ng.new CodeSandbox Crea un nuevo proyecto Angular en línea CodeSandbox. datacatalog.new Data World Crea un nuevo archivo de catálogo de datos. editorx.new Editor X Construye tu sitio web usando la herramienta en línea de Editor X. flutter.new Flutter Prototipo de aplicación con el editor en línea de Flutter. gist.new Github Abre nuevos gists de Github. github.new repo.new Github Abre nuevos repositorios de Github. glitch.new Glitch Fideliza aplicaciones de pila completa en su navegador y colabore en vivo. script.new Google AppScript Crea y comparte nuevas funciones de editor con Google App Script. ionic.new Ionic Crea experiencias de aplicaciones web y nativas multiplataforma de alta calidad con Ionic. apps.new Kodular Comienza a crear una aplicación con la suite de desarrollo de arrastrar y soltar de Kodular. mathworks.new matlab.new Mathworks Abre MATLAB en su navegador y comience a programar. dotnet.new Microsoft Prueba una aplicación .NET en el entorno Try .NET de Microsoft. env.new vso.new vsonline.new Microsoft Visual Studio Crea un nuevo espacio de código de Visual Studio para el proyecto. pwa.new Pwabbit Codifica una nueva web con Pwabbit’s simple editor. dev.new Railway Crea una nueva ruta en tren. repl.new REPL Compila un bash script con REPL. api.new playground.new RunKit Inicia las API mediante RunKit. folder.new Runkit Crea un nuevo bloc de notas para la API en RunKit. sql.new SeekWell Escribe consultas SQL para los datos en otras aplicaciones. deploy.new zeit.new Vercel Importa proyectos front-end a Vercel para su vista previa e implementación.

Compras

customink.new tshirt.new Custom Ink Crea una camiseta personalizada con tu propio arte, texto y mucho más con Custom Ink. pizza.new Dominos Pide su pizza Domino’s en línea. shop.new eBay Crea una tienda online en eBay. officephonebooth.new Framery Personaliza y ordena tu propia cabina telefónica de la oficina de Framery grial.new grailed.new Grailed Compra y vende ropa en Grailed. mercari.new Mercari Vende tus cosas usadas en Mercari. neighbor.new storage.new Neighbor Enumera el espacio de almacenamiento disponible en Vecino. box.new Packlane Diseña cajas decoradas a medida para tu negocio con Packlane. art.new Point101 Ordena impresiones enmarcadas de sus fotos favoritas con Point101. authenticate.new consign.new TheRealReal Consigna artículos de lujo con TheRealReal.

Más accesos directos

care.new crossover.new crossoverhealth.new Crossover Health Programa una consulta con Crossover Health. dashlane.new password.new Dashlane Mantén cuentas en línea seguras con el generador de contraseñas de Dashlane. activity.new DBLM! Don’t Be Late Mate Comparte tus actividades y eventos favoritos en un mapa. discord.new Discord Comienza una nueva comunidad de Discord donde puedes pasar el rato y chatear con amigos. bitcoin.new btc.new eToro Compra, vende y opera Bitcoin en eToro. eth.new ethereum.new eToro Compra, vende y opera Ethereum en eToro. tsla.new eToro Compra, vende y negocia TSLA en eToro. twtr.new eToro Compra, vende y opera TWTR en eToro. xrp.new eToro Compra, vende y opera Ripple en eToro. perfume.new EveryHuman Crea un aroma único basado en tu personalidad usando una perfumería algorítmica. salary.nuevo Levels.fyi Comparte los detalles de su salario en levels.fyi para ayudar a las personas a obtener un salario justo. reservation.new restaurant.new Opentable Haz una reserva de restaurante con OpenTable. park.new parking.new ParkMobile Lista o reserva plazas de aparcamiento en tu zona cercana. aed.new PulsePoint Agrega su desfibrilador externo automatizado al registro PulsePoint AED para ayudar a mejorar la supervivencia de un paro cardíaco. event.new Purpl Crea y comparte anuncios de eventos en Purpl. random.new Random.new Encuentra un sitio web aleatorio con Random.new. re.new re.new Genera respuestas de correo electrónico más amigables. historias de vida.new theMemories Consagra la memoria de un ser querido contando su historia.

¿Crees que la utilidad de los dominios .new será clave en el futuro de Internet?