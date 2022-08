Por alguna razón, ver al pasado siempre nos hace sentir de una forma especial, puede ser para bien o para mal. Incluso, recordar la primera vez que usamos una aplicación puede generarnos esa extraña sensación en nosotros. De ahí a que muchos busquen cómo ver el primer «like» que han dado en Instagram, así como también la primera app que descargaron en un móvil Android. Generalmente, hacer esto no tiene ningún propósito útil, pero es algo que nos reconforta de cierta forma.

¿Quieres saber cuál fue la primera aplicación de Android que instalaste? A continuación te enseñaremos a hacerlo, pero antes ten en cuenta dos cosas:

Solo es posible averiguar la primera app descargada desde Google Play Store : esto no debería ser un problema para la mayoría de personas, pues esta es la tienda por defecto que traen todos los Android vendidos en esta parte del mundo.

: esto no debería ser un problema para la mayoría de personas, pues esta es la tienda por defecto que traen todos los Android vendidos en esta parte del mundo. Necesitas tener acceso a la cuenta de Google que usaste en tu primer Android: y es que a ella están ligadas las primeras apps que instalaste en Android. Si la perdiste, entonces solo podrás saber la primera app de Android que descargaste a partir del momento en que empezaste a usar tu cuenta de Google actual.

Dicho eso, pasemos a ver el procedimiento a seguir que te permitirá encontrar la primera app de Android que decidiste instalar.

Cómo ver la primera aplicación de Android que instalaste

¿Estás preparado para redescubrir tu pasado en Android? Entonces haz lo siguiente para descubrir la primera app que instalaste en Android:

Abre Google Play Store .

. Toca tu icono de usuario que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Selecciona Administrar dispositivo y apps .

. Ve a la pestaña Administrar .

. Pulsa el botón «Instaladas» y elige No instaladas .

. Luego, presiona el botón de «Nombre» y selecciona Agregadas recientemente .

. La lista de apps que has descargado se ordenará de forma cronológica, de las más recientes a las más antiguas. Ve hacia el final de la lista para descubrir la primera app instalada.

Muy probablemente verás que las primeras apps instaladas son de Google (Play Music, Google TV o Play Películas, Duo, Play Juegos, etc.) o Facebook, pero estas no son necesariamente las primeras apps que instalaste tú. Recuerda que dichas apps vienen preinstaladas en la mayoría de dispositivos Android y al conectarte por primera vez a Google Play Store se actualizan automáticamente, contando así como una descarga (aunque tú no la hayas hecho).

Por tanto, excluye a las aplicaciones de Google y probablemente también a Facebook de las primeras apps que instalaste en Android para así saber cuál fue la primera aplicación que tú decidiste descargar. ¡Eso es todo! Esperamos que este tutorial te haya resultado útil.