Hay teléfonos que han marcado una generación. Por ejemplo, el Moto Razr clásico que nos enamoró con su tecnología plegable, o el primer smartphone Android de Samsung que nos voló la cabeza: el Samsung Galaxy S3. Hay gente que ama tanto a este último que se rehúsa a abandonarlo pese a que su software ya está totalmente obsoleto.

Es el caso del reconocido desarrollador html6405 de XDA que logró instalar Android 12 en su Galaxy S3. ¿Cómo lo hizo? Creando una ROM no oficial de Lineage OS 19.0 basada en Android 12 para este buque insignia de Samsung de 2012 con número de modelo GT-I9300. ¡Y funciona sin muchos problemas! Mira el siguiente vídeo para creerlo.

Así funciona el Galaxy S3 con Android 12

Como puedes ver en el vídeo, el Galaxy S3 con procesador Exynos 4412 y LineageOS 19.0 mueve la interfaz de Android 12 bastante bien: sin lag apreciable y a una velocidad decente. Ahora bien, en cuanto a funciones, el desarrollador asegura que funciona la conectividad móvil, el WiFi, el Bluetooth, la reproducción de vídeo acelerada por software o hardware, entre otras cosas.

Sin embargo, hay muchas características propias de esta custom ROM que no funcionan en absoluto en el Galaxy S3. Además, el sistema operativo presenta varios bugs. Los más graves son estos cuatro:

El desbloqueo por PIN de la SIM está dañado . Tienes que desactivar el PIN de la SIM en otro móvil antes de insertarla en el Galaxy S3.

. Formatear una tarjeta microSD como almacenamiento adoptable hace que el móvil se quede colgado en la pantalla de arranque .

. No funciona el NFC .

. Puede reiniciarse solo de la nada.

Cómo instalar Android 12 en un Samsung Galaxy S3

Si tienes un Galaxy S3 y quieres probar Android 12 en él, aquí te dejamos el enlace para descargar la ROM que lo hace posible. Allí mismo tienes las instrucciones (en inglés) para instalarla.

Descargar | LineageOS 19.0 con Android 12 para el Samsung Galaxy S3

Ten en cuenta que esta ROM no oficial de LineageOS aún está en una versión alpha, lo que quiere decir todavía está muy verde. No te extrañes si tiene muchos bugs o problemas raros. Solo instálala en tu Galaxy S3 si no es tu teléfono principal actualmente.