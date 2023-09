Cómo ver tu YouTube Recap de este verano del 2023

En años anteriores hemos hecho artículos sobre el YouTube Recap y este año YouTube continua con esa tradición ofreciéndote una recolección de todas esas canciones que marcaron tu verano, esto es el YouTube Recap de verano del 2023. Si te interesa saber más sobre este recap y cómo verlo, no dejes de leer lo que tenemos para ti.

¿Qué es YouTube Recap?

Para las personas que están escuchando este término por primera vez, permítenos hablarte un poco sobre los YouTube Recap. Para resumir, es una estrategia de YouTube Music que te muestra todo el contenido musical que más has disfrutado, basándose en la cantidad de veces que escuchaste cada tema y la interacción que tuviste con estos vídeos.

El YouTube Recap básicamente te dirá cuáles fueron las canciones que más escuchaste, los artistas que más viste, el género que más consumiste, etc. De esta forma, quizás puedas aprender un poco más sobre tus propios gustos musicales y puedes incluso recordar algunos temas que significaron mucho para ti, pero que no has escuchado en un tiempo.

Considera a los YouTube Recaps como una pequeña máquina del tiempo para revivir buenos momentos usando tu música favorita.

¿Cómo ver mi propio YouTube Recap de verano (2023)?

Esta opción está disponible tanto en la aplicación principal de YouTube, como en la aplicación de YouTube Music. Sin embargo, es mucho más fácil y accesible encontrarla en esta segunda opción. Así que, para hacer las cosas más convenientes, enfocaremos el tutorial en cómo encontrar tu YouTube Recap en YouTube Music:

Ingresa en la app de YouTube Music .

. Ve hacia tu perfil presionando en tu avatar que está en la esquina superior derecha.

presionando en tu avatar que está en la esquina superior derecha. Allí podrás ver la opción que dice Tu Recap, presiona allí y listo.

Ahora tendrás acceso a toda la información de tu YouTube Recap de verano del 2023, como las historias que te muestran las canciones, artistas y géneros musicales que más escuchaste este verano. Además, también tienes la playlist YouTube Recap verano 2023 que organiza todas tus canciones favoritas en una sola lista y como un agregado especial tienes la opción de conectar la app de Google Fotos al recap.

Conecta tu música favorita a tus recuerdos con Google Fotos

Una opción que te da YouTube Music es la de crear diapositivas con tus canciones favoritas de cada mes en conjunto con fotos que hayas tomado durante esos meses. El resultado es una linda presentación que fusiona tus fotos subidas a Google con las canciones que más reprodujiste en YouTube ese mismo mes.

Para hacer eso solo debes presionar en la opción de Conectar a Google Fotos que está dentro de la sección de Tu Recap en YouTube Music. Para descargar las imágenes, presiona en el icono de descargar bajo cada foto o puedes compartirlas directamente en tu plataforma de elección, presionando en el botón de compartir.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo ver tu YouTube Recap de este verano del 2023. Esperamos que te haya gustado y sin más que agregar te invitamos a que vayas de una vez a YouTube a volver a vivir esa música que marcó tu verano.