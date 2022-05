YouTube Go, la versión oficial sencilla de YouTube está por cerrar. Entonces, es probable que te preguntes cuáles son las mejores alternativas a esta app y aquí te enseñaremos las 3 mejores.

Sí, YouTube Go está por desaparecer, así como YouTube Vanced desapareció, pero, ¿cómo era esta versión de YouTube? Pues YouTube Go era una versión de YouTube ideal para conexiones lentas. Toma en cuenta que estas eran algunas de las razones para usar YouTube Go. De cualquier forma, si quieres disfrutar de los beneficios que ofrecía YouTube Go, ahora tienes que usar mods no oficiales de YouTube.

BGPlayer: la versión de YouTube Go ideal para escuchar música

BGPlayes es una alternativa a YouTube Go que puedes descargar en la Google Play. Esta app es ideal para reproducir música porque te permite hacerlo en segundo plano o en una ventana flotante. Además, esta app tiene una función que te permite crear listas de reproducción según los géneros musicales o canciones de tu preferencia.

NewPipe: la versión no oficial de YouTube más popular

Esta app es el mod no oficial de YouTube más popular y eso se debe, entre otras cosas, a lo ligera que es y a todo lo que te permite hacer. Con NewPipe puedes reproducir vídeos en segundo plano o en pantalla flotante. Además, no tienes que iniciar sesión ni suscribirte para usar NewPipe. Por otro lado, puedes descargar NewPipe en un dispositivo que no tenga los servicios de Google.

Web de descarga | NewPipe

Flytube: un complemento para la app oficial de YouTube

Si bien esta app no es una alternativa a YouTube Go en sí, sí es un complemento que te permitirá convertir la app oficial de YouTube en una versión de YouTube Go. De hecho, esta app te permitirá reproducir vídeos en YouTube aunque tengas conexiones lentas. Además, esta app también te permite reproducir vídeos de YouTube en una ventana flotante. Toma en cuenta que si reproduces un video en una ventana flotante con Flytube, el vídeo seguirá reproduciéndose a pesar de que bloquees el móvil.

Web de descarga | Flytube

No hay duda de que estas son las mejores alternativas a YouTube Go. Sin embargo, si quieres, también puedes probar una de las mejores 5 alternativas a YouTube.