Si has probado varias aplicaciones de maquillaje en tu móvil Android y ninguna de ellas te ha dejado satisfecha, no te preocupes, hay una herramienta que de seguro no conocías y que te brindará muchas más funciones al momento de probar maquillajes en tu rostro.

La app en cuestión se llama YouCam Makeup, y según los cientos de millones de personas que la descargaron y probaron, es considerada como la mejor aplicación de maquillaje en tiempo real, ¿qué quiere decir esto? Que es de las pocas apps que le permiten al usuario maquillarse la cara en vivo (no hace falta sacarse una foto para poder maquillarse).

¿Cómo funciona YouCam Makeup?

No hace falta ser un experto/experta para poder utilizar YouCam Makeup en Android, pues con tan solo registrarse y elegir alguna de las dos opciones que ofrece la app (Maquillaje de foto o Cosmeti-cam) es más que suficiente.

Eso sí, puede que al principio te sientas un tanto perdida con tantas funciones, algo totalmente normal, pues YouCam Makeup ofrece hasta 100 opciones en lo que a maquillaje facial respecta. Desde aquí te recomendamos interactuar con todas las opciones que ofrece esta app, ya que la única forma de que aprendas para qué sirve cada cosa es probándolas (prueba y error).

La primera app de maquillaje con red social

A pesar de que el objetivo de esta app es ofrecerte funciones para que pruebes maquillajes y veas cuál sería el resultado si decides llevar esta práctica a la vida real, los desarrolladores también han incluido una especie de “red social” para que los usuarios compartan sus resultados.

Si bien no es algo que destaque mucho dentro de la app, es un servicio que te permitirá saber cómo utilizan YouCam Makeup los demás usuarios. De esta manera, y viendo las publicaciones de otras personas, podrás conocer nuevos efectos, estilos y aplicar esos maquillajes en tu propio rostro, si es que te gustan claro está.

Descargar YouCam Makeup para Android

Antes de que te mostremos el enlace de descarga para que puedas hacer uso de esta app de maquillaje para Android, es necesario agrupar las características por las que esta aplicación se diferencia de las demás:

Funciona como un espejo mágico : la función Cosmeti-Cam te permite maquillarte en tiempo real.

: la función Cosmeti-Cam te permite maquillarte en tiempo real. Permite maquillar rostros usando fotografías.

Incluye productos reales que puedes probar en tu rostro.

que puedes probar en tu rostro. Es totalmente gratuita y está en español.

Por último, te recomendamos descargar alguna de las 10 mejores apps para editar fotos que te mostramos aquí. Estas apps te permitirán obtener un mejor resultado cuando termines de maquillar tu rostro con YouCam Makeup.