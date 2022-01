El nivel de popularidad que ha alcanzado el buscador de Google, aplastando a todos sus rivales, es de locos. Ha pasado de ser sinónimo de «buscar en Internet» a convertirse en un verbo. ¿Quieres saber algo? Googléalo. Y es que el buscador de la gran G tiene una impresionante cuota de mercado de más del 90 %. El porcentaje restante se reparte entre Bing, DuckDuckGo, Info.com, Yandex, Qwant, entre otras.

Pero ahora hay un nuevo motor de búsqueda que está intentando entrar en el mercado de las búsquedas online, prometiendo ofrecer más opciones de personalización, menos anuncios y más consideración por la privacidad de los usuarios. ¿Será una amenaza para Google? No en el corto o mediano plazo, pero You.com tiene buena pinta para el futuro. Acompáñanos a conocerlo.

¿Qué es You.com y por qué es diferente a Google?

You.com es un sitio web que te permite hacer búsquedas en Internet para encontrar algo que quieres saber. Este buscador te resume la web con contenido útil y procesable, dándote cierto control sobre lo que ves. Es uno de los pocos motores de búsqueda que afirma que nunca venderá tus datos bajo ninguna circunstancia.

Dentro de la página de resultados, puedes utilizar las llamadas «You Apps» para encontrar información y hacer cosas sin necesidad de pasar por varias páginas. Por ejemplo, puedes usar GitHub, Reddit y Twitter desde la página del buscador. You.com también encuentra resultados dentro de estas aplicaciones que son relevantes para tu búsqueda.

A diferencia de los buscadores más populares, los resultados en You.com no están sesgados por la publicidad o el SEO. De hecho, el buscador dice que no utilizan rastreadores para averiguar lo que a sus usuarios les interesa, por lo que nunca te mostrarán anuncios personalizados. Sin embargo, no descartan mostrar anuncios privados en el futuro.

Asimismo, vale la pena resaltar su Modo privado que, además de no almacenar las búsquedas, preferencias y ubicaciones, sustituye tu dirección IP por la de You.com para que ninguna página pueda rastrearte.

You.com te hace un resume de las páginas para que encuentres justo lo que buscas

Otra diferencia entre You.com y la mayoría de buscadores online es que te brinda más detalles de los resultados que encuentra. En vez de solo darte el título, el nombre de la página y un par de oraciones descriptivas para hacer la elección, You.com te muestra una ficha de cada página web con un gran párrafo que resume lo que hallarás en ellas.

El desplazamiento entre los resultados no es el típico vertical de Google y otros buscadores, sino horizontal. En You.com podrás ir movimiento lateralmente entre los resultados y leyendo cada una de las fichas para hacer clic en el sitio web indicado. También te puedes mover hacia abajo y hacia arriba, pero así verás los resultados encontrados en diferentes aplicaciones y categorías (YouTube, Wikipedia, Noticias, etc.).

Además de esto, el motor de búsqueda también te permite establecer las fuentes de información en las que confías en la configuración de Fuentes Preferidas. Al establecerlas, You.com incluirá los resultados de tus sitios preferidos si son relevantes para la consulta.

A You.com todavía le queda mucho camino por recorrer

You.com probablemente no atraerá a todo el mundo, pero ofrece un conjunto de características interesantes y bastante únicas. Es uno de los pocos motores de búsqueda que no se centra en un tema concreto y que no intenta ser simplemente una versión de Google más privada, ya que fomenta la idea de que la web es una red real de sitios web y no solo un cajón de respuestas.

Ahora mismo, eso sí, está un poco verde. Solamente está disponible en inglés y algunas búsquedas dejan que desear. Pero esto es algo que entendemos, pues You.com todavía está en fase beta y se lanzó apenas en noviembre de 2021. Esperamos hablar nuevamente sobre él en un futuro no muy lejano como una verdadera amenaza para Google.