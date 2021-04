La televisión como se concebía hace años ha cambiado mucho. Las operadoras de telefonía que ofrecen televisión TDT o satelital se han visto muy afectadas por el Internet, pues ya es muy fácil poder ver casi cualquier programa de televisión en un dispositivo con conexión WIFI. Tanto los servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime o las IPTV han afectado a estas empresas y eso es innegable.

Incluso si aún eres de las personas que se interesa por ver Televisión, debes saber que ya no es necesario tener una, pues puedes ver todo tipo de programaciones desde tu móvil. Aplicaciones como Wiseplay te dan la posibilidad de lograr eso, pero ¿cómo funcionan?, ¿realmente valen la pena? Pues todo eso te lo comentaremos.

Wiseplay: una app que te permite ver TV desde tu móvil. ¿Cómo funciona?

Para entender Wiseplay debes conocer antes las “IPTVS”, ¿no te suena? Pues normal, a pesar de ser muy útiles, es cierto que no son tan conocidas.

Básicamente las IPTVS son servicios de televisión por Internet. Esta variante se desliga de la tradicional de cable, satelital p tdt, ya que ofrecen todo tipo de programaciones a través de una conexión a Internet.

Sin embargo, las IPTVS necesitan de una plataforma por la cual puedan transmitir sus programaciones. En esos casos es donde entran apps como Wiseplay, que básicamente funciona como un reproductor donde podrás ver la programación de la IPTV que contrates.

¿Cómo puedes ver televisión con Wiseplay?

Primero que nada deberás contratar un servicio de IPTV. Teniendo uno, tu proveedor deberá proporcionarte un link o enlace que será tu “acceso” a la programación. Dicho enlace deberás colocarlo en el apartado de “Añadir lista desde URL” dentro de Wiseplay.

Agregar dicha lista es muy sencillo. Solo debes descargar Wiseplay desde la Google Play Store (te dejamos cajón de descarga abajo). Luego entras a la app, pulsas en el “+” de la derecha, y seleccionas “Añadir lista desde URL”. Después solo tendrías que esperar a que cargase la programación del servicio que contrataste y listo.

Lo que hace Wiseplay es reproducir el contenido de los canales de televisión de esa lista de IPTV que agregues. Básicamente le da visibilidad a la programación del servicio que contrates.

Además de poder ver programaciones de IPTVS en Wiseplay, también puedes usar la app como reproductor de vídeos en tu móvil. Puedes ver cualquier vídeo que tengas en tu teléfono a través de esta aplicación sin ningún inconveniente.

Aparte de eso, la app cuenta también con un buscador de Internet propio, pero por temas de seguridad, es mejor no usarlo, pues no es uno muy reconocido dentro del mercado.

¿Es recomendable contratar una IPTV?

Ya que conoces cómo funciona Wiseplay, te comentamos algunas cosas que debes saber. En principio suena atractiva la idea; contratas un servicio de TV que no necesita instalación, lo puedes ver desde el móvil, solo debes descargar una aplicación para ver el contenido, no necesitas comprar un televisor… vaya ¿qué podría salir mal?

Pues aunque suene muy atractivo, la verdad es que puede no serlo tanto. Para saber si Wiseplay vale la pena, primero debes saber si las IPTV lo valen.

Las IPTV en un inicio pintaban muy chulas (tienen ya más de 6 años existiendo).Pero por los motivos que fueran, las grandes operadoras de telefonía no confiaron en esta herramienta y todo quedo en una especie de “proyecto fallido”.

Lo que sucedía era que los servicios de IPTV (gran parte de ellos) ofrecían miles de canales de televisión por unos precios de chiste en comparación a las televisoras.

Sin embargo, estos servicios no tenían los permisos necesarios de esos canales, pues los permisos los tenían las operadoras de telefonía, y no las IPTV. Eso causaba que muchas IPTVS proporcionaban la programación de muchos canales de forma “poco legal”.

Eso traía como consecuencia (y aún lo hace) que en ciertas ocasiones puedas estar viendo un canal de televisión y de repente la señal se caiga (o la tumben). Eso se debe a que los canales se transmiten a través de un servicio que no cuentan con los debidos permisos.

Además de eso, la conexión de tu Internet también podría ser un problema. Los buenos servicios de IPTV necesitan una conexión a Internet aceptable para que funcionen sin que las transmisiones se caigan. Loi ideal seria que cuentes con una conexión de mínimo 20 MB para que funcione bien. Si tu plan es de menos de eso, seguro que no podrás disfrutar del servicio como se debe.

Pero a decir verdad te contamos nuestra experiencia personal con las IPTV. Eso no quiere decir que no pueda haber algún servicio por allí que no tenga estos problemas, pero al menos te advertimos para que puedas investigar bien y hacer una buena contratación.

¿Vale la pena usar Wiseplay para ver TV en tu móvil?

Pues ya que tienes presente los problemas que suelen existir con las IPTVS, debemos aclararte lo que sucede con Wiseplay. Como tal, la aplicación no es mala, de hecho cumple muy bien con lo que promete: transmitir televisión por el móvil.

Lo que sucede es que como te comentamos, para ver televisión a través de esta app debes contratar un servicio de IPTV, y es ahí donde surgen los problemas. Cuando estes viendo alguna programación y se caiga la transmisión, o no puedas ver algún canal, debes tener muy en claro que es responsabilidad del servicio de IPTV que contrataste, no de Wiseplay.

Lo que sucede es que Wiseplay es solo la aplicación que reproduce el contenido del canal de televisión, básicamente funciona como un reproductor de vídeo. Si la señal llega a fallar, depende es de tu IPTV porque la transmisión la ofrecen ellos, no Wiseplay.

Entonces respecto a si vale la pena o no, dependerá únicamente de si el servicio de IPTV que contrates, o consigas gratis por Internet vale la pena. Si tienes la seguridad de que nunca tendrás problemas con la transmisión de los canales, pues te decimos entonces que Wiseplay vale toda la pena del mundo.

Pero si por el contrario usas la app, y llegas a tener alguno de los problemas que te comentamos, no valdría mucho la pena. Sin embargo, que sepas que no debes culpar a Wiseplay en ese caso, pues la aplicación no sería la responsable, sino la IPTV por todo lo que ya te dijimos.

Puedes usar Wiseplay desde el móvil, pero ¿se puede desde un televisor?

Ya te aclaramos que tienes la posibilidad de usar Wiseplay en el móvil sin ningún problema si cuentas con un buen IPTV. Pero ¿qué hay de los televisores? Pues incluso también puedes usar esta app en uno.

Pero la cosa no es tan sencilla. Solo puedes usar Wiseplay con Android TV, o en su defecto Chromecast. El punto clave en este tema es que tu televisor debe contar con la Google Play Store como tienda para descargar aplicaciones. Como Wiseplay es una app que está disponible en la Play Store, no habría mayor inconveniente para instalarla si tu televisor tiene esa tienda de aplicaciones.

¿Wiseplay tiene problemas de seguridad?

Puede ser que al momento de instalar la aplicación te salte algún aviso (de Google Play Protector) alertándote sobre la seguridad que ofrece Wiseplay. Nosotros hemos probado la aplicación y no hemos tenido ningún problema, pero en caso de que te suceda, ya te comentamos hace un tiempo cómo puedes instalar la app en ese caso.

¿Qué opinas tú de las IPTV? ¿Crees que es un servicio en el que se puede confiar?