Puede que no lo recuerdes, pero cuando se lanzó el sistema operativo Android una de las cosas por las que más destacó eran los widgets. Estos elementos que sirven de acceso directo para determinadas funciones de una app, hoy en día son muy poco utilizados. Lo más probable es que el único que tengas en la pantalla de inicio de tu móvil sea el widget del reloj y del clima.

Ahora bien, en esta oportunidad te traemos unos widgets que te harán recuperar el interés por estos elementos. Se trata de los mejores widgets de fotos para Android, los cuales te permiten tener un retrato de tu familia, de tu pareja o de tu perro en la pantalla de inicio del móvil sin que estas fotos sean el fondo de pantalla.

Los 5 mejores widgets de fotos para Android

No te equivoques, el widget del reloj y estos otros 5 que te recomendaremos no son los únicos que valen la pena usar. Y, si no nos crees, puedes echarle un vistazo a este artículo donde explicamos por qué son útiles los widgets en Android. En la Google Play te encontrarás una gran cantidad de widgets de fotos para descargar gratis, pero para ahorrarte tiempo nos hemos encargado de seleccionar los 5 mejores para ti.

Animated Photo Widget: un marco de fotos animado para tu pantalla

Este widget que cuenta con más de 1 millón de descargas, es uno de los mejores. No solo te deja colocar fotos en la pantalla de inicio, sino que además puedes generar diapositivas de fotos con diferentes efectos de transición. Otra de las cosas por las que destaca Animated Photo Widget, es por la función de personalización que ofrece. Es así como puedes elegir desde la velocidad de la transición, hasta el tamaño y diseño del marco de las fotos, entre otras opciones.

Photo Widget: un widget muy fácil de usar

Si quieres descargar un widget que sea práctico y fácil de colocar, este es el indicado. Photo Widget te permite poner en la pantalla de inicio de tu móvil cualquier imagen de tu galería sin perder la calidad de la misma. También te ofrece diferentes marcos para tus fotos. Los desarrolladores de la app aseguran que este widget consume poca batería y memoria RAM, por lo que es ideal si tienes un smartphone con pocos recursos.

Simple Photo Widget: un toque minimalista y diferente

Si estás buscando algo simple, pero elegante, de seguro te encantará Simple Photo Widget. Con este widget puedes colocar en la pantalla de inicio fotos de familiares, amigos o cualquier otra imagen de una manera muy minimalista. Además, este widget puede ajustarse en diferentes tamaños y formas, incluso puedes hacer un collage de fotos.

Widgets iOS 14 – Color Widgets: ten el estilo de Apple en tu Android

No te confundas por el nombre de este widget, sí lo puedes instalar en tu Android. Esta es una app que te trae un conjunto de widgets inspirados en el sistema operativo iOS 14. De esta manera, la app también cuenta con widgets de notas, reloj, clima y un contador de pasos, además del widget de fotos. Es una buena opción si quieres probar diferentes tipos de widgets.

Google Fotos: el widget Recuerdos de esta app

Finalmente te traemos un widget que probablemente ya tengas en tu móvil. Si tienes instalado Google Fotos, debes saber que esta app cuenta con un widget llamado Recuerdos. Al colocarlo en la pantalla de inicio de tu smartphone el widget pondrá cada día una foto de recuerdo de manera automática. La función de recuerdos es una característica genial de esta app de la gran G, aunque si no te gusta aquí te explicamos cómo desactivar todos los recuerdos de Google Fotos.

Estos son solo algunos de los widgets muy útiles que puedes descargar para tu móvil. Pero… ¿sabías que Android 12 trae nuevos widgets? Si no quieres esperar a que tu dispositivo se actualice a esta nueva versión para tenerlos, mira este tutorial para saber cómo instalar los widgets de Android 12 antes que nadie.