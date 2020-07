¿Estás buscando una versión modificada de WhatsApp para aprovechar funciones que en la app oficial no se ofrecen? Si tu respuesta es sí, has llegado al lugar indicado. Aquí te mostramos cómo descargar e instalar WhatsApp Plus Reborn, un mod muy interesante que deberías tener en cuenta.

Cómo descargar WhatsApp Plus Reborn

Al tratarse de una versión de WhatsApp modificada, no podrás descargarla desde Google Play Store. Deberás pinchar sobre el enlace que te dejamos al final de este párrafo para que puedas descargar esta versión de WhatsApp.

Enlace | Descargar WhatsApp Plus Reborn

Desde ya te recomendamos descargar esta versión modificada desde el móvil, pues si la descargas desde el PC deberás pasar el archivo APK a tu móvil, algo que te llevará mucho más tiempo.

Cómo instalar y configurar WhatsApp Plus Reborn

Una vez que descargues la app, tendrás que instalar el archivo APK de forma manual, ¿cómo? abriendo la aplicación que has descargado en tu móvil. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te mostramos cómo instalar aplicaciones APK de forma simple y rápida.

Con la app ya instalada, tendrás que realizar los mismos pasos que llevas a cabo cuando configuras la versión normal de WhatsApp, o sea: poner tu número de móvil para que luego te llegue un SMS y puedas conectar tu número con tu cuenta de WhatsApp. Cabe destacar que no perderás ningún mensaje ni tampoco saldrás de los grupos en donde te encuentras, ya que WhatsApp Plus Reborn te permite descargar la copia de seguridad que has subido desde la versión oficial de WhatsApp.

¿Cuáles son las ventajas de usar WhatsApp Plus Reborn?

Las ventajas de usar esta versión modificada de WhatsApp son las que te mostramos a continuación:

Permite ocultar el estado en línea.

Incluye una función especial para cambiar el color del icono de notificación de mensajes.

Incluye multitud de temas, plantillas y diseños para cambiar el aspecto de la app.

para cambiar el aspecto de la app. Permite crear grupos de hasta 50 personas .

. Ofrece los mismos emojis que en la aplicación original.

Con esta versión de WhatsApp es posible ocultar el doble tilde azul .

. Y muchas otras funciones más.

Hay que aclarar que WhatsApp banea de por vida a los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones no oficiales. De igual manera, los creadores de este mod indican que esta versión de WhatsApp cuenta con un sistema anti-baneo, ¿qué quiere decir esto? Que WhatsApp Plus Reborn no es detectable por el sistema como una “app no oficial”, algo que deberías tomar con pinzas… Pues el riesgo de baneo siempre es alto.