Navegar en Internet desde un televisor inteligente es bastante tedioso y complicado. Sin embargo, en ocasiones tendrás que hacerlo para acceder a contenido en tu Smart TV que solo está disponible en una página web. En el pasado, te recomendamos los mejores navegadores para Android TV, pero nos faltó incluir uno ligero y rápido para televisores que no son muy potentes. Por ello, en esta oportunidad queremos presentarte el navegador VitaBrowser.

Aunque su nombre puede confundir, VitaBrowser no tiene nada que ver con el emulador de PS Vita para Android. Es un navegador para Android TV y Google TV que destaca por ser muy sencillo y ligero. ¡Pesa menos de 3 MB! Lastimosamente, no lo encontrarás en la tienda de aplicaciones de tu TV, pero no te preocupes, pues aquí te enseñaremos a instalarlo.

VitaBrowser: un navegador de código libre, ligero, rápido y gratuito

A diferencia del resto de navegadores para Android TV, VitaBrowser no tiene todas las funciones de un navegador web tradicional, como historial, marcadores, bloqueador de anuncios, etc. Solo tiene los botones para refrescar la página, introducir texto por voz, ingresar URL o términos de búsqueda, y retroceder / avanzar. Eso es lo único que te ofrece VitaBrowser, lo cual es más que suficiente para entrar en el sitio web que quieras desde tu navegador, fácil y rápido.

Y lo mejor es que solo ocupa unos 3 megabytes en el almacenamiento de tu televisor. Sabiendo que la mayoría de Smart TVs solo ofrecen unos cuantos MB libres para instalar apps, esta es sin dudas una de las grandes ventajas de VitaBrowser. Además, al pesar tan poco, funciona rápido y fluido en cualquier televisor inteligente.

Por cierto, VitaBrowser es un proyecto de código libre (esta es su página en GitHub), por lo que es 100% gratuito y no recopila tus datos de navegación. Tampoco añade anuncios a las páginas web.

Cómo instalar VitaBrowser en Android TV o Google TV

Cómo instalar el navegador VitaBrowser en Android TV o Google TV 1 de 5

No busques VitaBrowser en Google Play, pues no está ahí. Para instalarlo debes hacer lo siguiente:

Descarga el APK de VitaBrowser en tu móvil usando el enlace que te dejamos abajo. Si quieres hacerlo todo desde el televisor, puedes descargar el APK usando la app Downloader.

usando el enlace que te dejamos abajo. Si quieres hacerlo todo desde el televisor, puedes descargar el APK usando la app Downloader. Una vez tengas el APK descargado, sigue este tutorial de cómo instalar cualquier aplicación en un Android TV sin cables.

Tras instalar el APK, ya te debería aparecer el navegador en la pantalla principal de Android TV o Google TV con un icono de gato. ¡Ábrelo!

Descargar | APK de VitaBrowser

¡Eso es todo! Si necesitas más ayuda con la instalación de VitaBrowser en tu tele, déjanos un comentario.