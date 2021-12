Es muy fácil saber de vinos si tienes las aplicaciones adecuadas en tu móvil. Las mejores apps para los amantes del vino no solo pueden llevar la cuenta de tus botellas, sino también ayudarte a maridar el vino con la comida, a comparar proveedores y precios de vinos, a leer reseñas escritas por otros aficionados y a subir tus opiniones con fotos de tu última copa. Si tienes un Android y te gustan los vinos, mira a continuación las 5 apps que te recomendamos.

Las 5 mejores aplicaciones para los amantes del vino

No importa si ya eres experto en vinos o apenas estás iniciándote en el arte de degustar vinos o coleccionar botellas, deberías instalar las siguientes 5 aplicaciones en tu Android. ¡Te serán de mucha ayuda!

Vivino

Vivino es sin dudas la aplicación de vino más completa disponible para Android. Te permite escanear tu botella de vino con solo tomarle una foto usando la cámara de tu móvil. De esa manera, podrás conocer toda la información del vino que tienes, como la valoración, las reseñas, las notas de cata y el maridaje sugerido.

Además, te deja llevar un registro de los vinos que has probado con notas para indicar si te ha gustado o no. En esta app tú también puedes escribir reseñas, así como publicar fotos, dar «me gusta» a las publicaciones de otros y comentar. Incluso, tiene una sección para comprar vino, aunque gracias a sus múltiples funciones también puede ayudarte a comprar vino en cualquier tienda física. ¡Imprescindible!

Wine-Searcher

Con Wine-Searcher podrás encontrar botellas basándote en sus etiquetas. Para ello, la app tiene una cámara integrada que te permite escanear las botellas con tu móvil. La aplicación también sirve para hallar el vino que estás buscando al mejor precio, mostrándote las tiendas de vino cercanas a ti.

Además, cuenta con una enciclopedia con información interesante como las regiones vitivinícolas, las variedades de uva, etc. ¡Ah! Y tiene un sistema de puntuación para valorar a los distintos vinos.

Sed

Otra aplicación muy útil para los amantes del vino es Sed. Con ella podrás hacer muchas cosas: desde buscar vinos por su nombre, código de barras o etiqueta hasta gestionar tu bodega de vino y el inventario. También te muestra información de los precios tanto de vinos como de cervezas y otros licores, junto con los comentarios y calificaciones que les ha dejado la gente.

Tiene integración con redes sociales como Facebook, Twitter y Weibo para que puedas compartir tu pasión por los vinos con tus amigos con solo pulsar un botón. ¡Pruébala ya!

Temperaturas del vino

Por su nombre ya te puedes imaginar cuál es la función de esta app. Temperaturas del vino te permite calcular cuánto tiempo una botella de vino debe ser enfriada o calentada para beberla en su mejor forma. La temperatura correcta varía según el tipo de vino, pero eso te lo explica mejor la propia aplicación con los múltiples consejos que ofrece. Lo único malo es que está en inglés, aunque no es complicado usarla porque su interfaz es intuitiva.

Wine Ring

Desde ya te advertimos que esta app está toda en inglés, pero la verdad no es muy difícil de usar. Tiene una tecnología patentada que puede predecir si un vino te gustará o no mediante aprendizaje automático. Para utilizarla, la app te pedirá que pruebes varios vinos y digas si los amas, si te gustan, si no te gustan o si los odias.

Con base en tus valoraciones y preferencias personales, Wine Ring te ofrece recomendaciones de vino altamente personalizadas. Además, cuenta con la función de escanear etiquetas con la cámara.

Si conoces otra app de vino para Android que merezca estar en esta lista, déjanosla en los comentarios. A propósito de vino y Android, te invitamos a conocer el vino de Xiaomi llamado Le Champ Doré… seguramente ni te imaginabas que la marca china también «fabrica» vinos.