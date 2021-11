En Android no hay una papelera de reciclaje como la hay en Windows, así que cualquier cosa que elimines de tu móvil desaparecerá para siempre… en teoría. Si llegaste hasta aquí para saber cómo recuperar mensajes de WhatsApp, no te desilusiones. En realidad, sí es posible recuperar cosas borradas de tu Android, pero no puedes hacerlo fácilmente con una aplicación de la Play Store.

Aunque hay apps que son capaces de restaurar archivos borrados, estas te exigen rootear tu Android (que no es algo que recomendamos hacer en pleno 2021). Si prefieres recuperar tus mensajes borrados de WhatsApp sin complicarte la vida, lo mejor es usar una herramienta como UltFone Android Data Recovery que funciona sin root y de forma sencilla.

UltFone Android Data Recovery: una app que recupera cualquier cosa eliminada de tu Android

UltFone Android Data Recovery es un programa que te permite recuperar cualquier cosa borrada de tu WhatsApp o de la memoria interna de tu Android. Para usarlo, no hace falta tener root porque se instala en tu Mac o PC con Windows 11, 10, 8.1, 8 y 7. Solo tienes que conectar tu móvil al ordenador con un cable USB, abrir el programa y pulsar en recuperar datos. ¡Así de sencillo!

Esta herramienta es compatible con prácticamente todos los dispositivos Android (más de 7000) y te será de mucha ayuda para recuperar mensajes o archivos que eliminaste sin querer o que se borraron solos tras un fallo de tu móvil. De hecho, si tu móvil dejó de funcionar, se te olvidó la contraseña o se le dañó la pantalla, antes de desecharlo puedes extraer todo lo que tenías en él con esta herramienta.

En concreto, esto es todo lo que UltFone Android Data Recovery puede recuperar:

WhatsApp y WhatsApp Business : mensajes, chats y contactos eliminados. Sin tener una copia de seguridad. Nota: ahora mismo la herramienta solamente puede recuperar de WhatsApp Business los archivos adjuntos de los chats, no los mensajes.

: mensajes, chats y contactos eliminados. Sin tener una copia de seguridad. Fotos : BMP, GIF, JPG, PNG, WEBP y HEIF.

: BMP, GIF, JPG, PNG, WEBP y HEIF. Vídeos : AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, MKV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM/RMVB, MPEG, entre otros.

: AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, MKV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM/RMVB, MPEG, entre otros. Mensajes : SMS y multimedia (MMS).

: SMS y multimedia (MMS). Contactos : números de teléfono, nombres de contacto, correos electrónicos, etc.

: números de teléfono, nombres de contacto, correos electrónicos, etc. Música y audios : AIF/AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, APE, MID/MIDI, RealAudio, VQF, FLV, MKV, MPG, M4V, RM/RMVB, OGG, AAC, WMV, APE, entre otros.

: AIF/AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, APE, MID/MIDI, RealAudio, VQF, FLV, MKV, MPG, M4V, RM/RMVB, OGG, AAC, WMV, APE, entre otros. Historial de llamadas : llamadas recibidas, pérdidas y contestadas.

: llamadas recibidas, pérdidas y contestadas. Documentos y otros archivos : Word, Excel, diapositivas, PDF, ZIP, RAR, etc.

: Word, Excel, diapositivas, PDF, ZIP, RAR, etc. WeChat : conversaciones, historial y archivos adjuntos. Nota: solo puede recuperar archivos de WeChat de móviles Xiaomi y Huawei con Android 9.0 o superior. La compatibilidad con más dispositivos llegará pronto.

: conversaciones, historial y archivos adjuntos.

Recuperar los archivos borrados de Android nunca había sido tan fácil

Lo mejor de esta herramienta es que no solo recupera tus mensajes de WhatsApp, sino que también los restaura en la aplicación para que puedas leerlos como si nunca los hubieses borrado.

Otra cosa que nos gusta de UltFone Android Data Recovery es que puede extraer de Google Drive toda la copia de seguridad de tu Android, la cual seguramente se había hecho automáticamente sin que te dieras cuenta. De esa forma, te permite recuperar más datos (entre ellos contactos, llamadas, SMS y hasta contraseñas del WiFi) que pensabas que nunca podrías recuperar.

Por cierto, UltFone Android Data Recovery no recupera todos los archivos eliminados que encuentra durante el escaneo. Te deja elegir qué quieres recuperar, podría haber cosas que prefieras que se mantengan eliminadas. Otros programas similares no ofrecen este tipo de recuperación selectiva de archivos, así que bravo por UltFone.

Cómo recuperar mensajes de WhatsApp sin root con la app de UltFone

Pasos para recuperar mensajes de WhatsApp con UltFone Android Data Recovery 1 de 3

En las siguientes líneas, te mostraremos cómo recuperar mensajes borrados de WhatsApp en no más de 5 pasos. Pero antes, usa este botón para descargar el programa:

¿Ya lo tienes? Instálalo y conecta tu móvil al PC con su respectivo cable USB. Asegúrate de tener los drivers USB de tu Android instalados en tu PC y de activar la depuración USB. ¿Todo listo? Entonces sigue estos pasos para recuperar tus mensajes de WhatsApp:

Abre el programa UltFone Android Data Recovery.

Pulsa en Recuperar datos de WhatsApp .

. Elige los tipos de archivos que quieres recuperar (mensajes, contactos, fotos, etc.). Luego, pulsa el botón de empezar .

. Concede al programa los permisos que necesita para escanear los archivos eliminados de tu móvil .

. Todos los datos encontrados (los existentes y los eliminados) se mostrarán en la pantalla ordenados por categoría. Selecciona los mensajes y demás archivos que quieres recuperar y presiona en Recuperar.

¡Listo! Los archivos restaurados por el programa aparecerán en tu PC, mientras que los mensajes de WhatsApp volverán a la aplicación.

¿Vale la pena la app UltFone Android Data Recovery para recuperar mensajes de WhatsApp?

En nuestra experiencia, UltFone Android Data Recovery ha funcionado justo como esperábamos. Quizás el proceso de activar la depuración USB de Android sea lo más complicado de esta herramienta (para los que no están acostumbrados a hacer esto), pero el resto es pan comido. Una vez que configuras todo la primera vez, literalmente solo necesitarás un par de clics para recuperar todos los mensajes y archivos que dabas por perdidos.

Es importante destacar que algunas veces el programa no logrará encontrará cosas que se eliminaron hace muchísimo tiempo de tu móvil, pero esto es normal. Es algo que pasa con cualquiera de las mejores apps de recuperación de datos de WhatsApp. Los mensajes y archivos borrados recientemente, en cambio, los encuentra y restaura sin problemas. Entonces… ¿vale la pena esta app? Sí, pero ten en cuenta que es de pago.

