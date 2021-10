Android es el sistema operativo para móviles más usado en el mundo por ser el más completo y fiable de todos. Sin embargo, no es perfecto. Puede fallar como cualquier otro. Que las aplicaciones de Android se cierren solas inesperadamente es un problema común que millones de personas con móviles Android experimentan al menos una vez en su vida. Lo complicado de este fallo es que puede tener muchas causas, haciendo más difícil encontrar la solución.

Menos mal que existen aplicaciones para reparar el sistema Android fácilmente. Nosotros hemos probado una de ellas, UltFone Android System Repair, y se ha vuelto nuestra favorita. Te permite solucionar cualquier problema de Android con solo pulsar un par de clics. Vamos a contarte todo lo que puede hacer esta app, cómo funciona y si vale la pena.

UltFone Android System Repair: una app que repara cualquier problema de tu Android

UltFone Android System Repair es un programa para Windows 11, 10, 8.1, 8 y 7 con el que puedes solucionar más de 150 problemas de sistema de Android sin saber absolutamente nada sobre el tema. Literalmente, solo tienes que conectar tu móvil o tablet Android al PC, abrir el programa, tocar un par de botones y listo. ¡Tu problema habrá sido solucionado!

Aquí tienes una lista de todos los fallos comunes que puede solucionar esta app:

Tu móvil Android no se enciende o apaga.

o apaga. Se queda con la pantalla negra .

. Se reinicia solo y constantemente.

y constantemente. No puedes salir del modo Recovery .

. Las aplicaciones se cierran solas en un móvil Samsung u otro.

en un móvil Samsung u otro. Se queda en el logo de Samsung.

de Samsung. La Google Play Store no funciona .

. Error de actualización OTA en Android.

en Android. La pantalla táctil del móvil no funciona .

. Sin comandos en modo Recovery.

en modo Recovery. Móvil Android brickeado o congelado .

. UI del sistema se ha detenido.

También es capaz de mejorar el rendimiento de tu Android: solo tienes que presionar el botón que elimina los archivos corruptos o innecesarios del sistema en caché. Y te permite entrar y salir de los modos Recovery, Fastboot o Download sin esfuerzo ni conocimientos, tocando otro botón. ¡Todo es muy sencillo con esta app!

Como verás, esta aplicación puede solucionar los problemas de sistema más complejos de Android, siendo por ello una herramienta profesional al alcance de todos por lo fácil de usar que es.

Cómo reparar tu Android en 5 pasos con UltFone Android System Repair

Cómo usar la app UltFone Android System Repair para reparar tu Android 1 de 5

Para usar UltFone Android System Repair, primeramente debes descargarlo gratis desde su web oficial:

Luego, haz doble clic en el archivo EXE descargado para instalarlo. Una vez instalado, conecta tu móvil al PC con un cable USB (asegúrate de que tienes los driver USB del móvil instalados para que el PC lo reconozca sin problemas) y después sigue estos pasos:

Abre el programa UltFone Android System Repair.

Pulsa el botón Reparar sistema Android y luego toca en Reparar ahora.

y luego toca en Reparar ahora. Ingresa la información exacta de tu móvil (marca, serie, modelo, país y operador). Asegúrate de que sea la correcta, pues de lo contrario podrías dañar tu móvil.

(marca, serie, modelo, país y operador). Asegúrate de que sea la correcta, pues de lo contrario podrías dañar tu móvil. El programa descargará el firmware adecuado para tu Android que solucionará todos los problemas. Seguidamente, presiona en Reparar ahora .

. Por último, te pedirán que ingreses en el modo Download del móvil (verás las instrucciones para hacerlo en pantalla). Una vez que lo hagas, el programa instalará automáticamente el firmware.

¡Listo! Cuando el proceso termine, tu dispositivo Android se reiniciará para encenderse como nuevo sin ningún tipo de problema. Así, en pocos minutos, puedes reparar un móvil que dabas por muerto, y eso es lo que más nos gustó de esta app. Soluciona los problemas que parecen muy complicados de forma fácil y rápida sin dar muchas vueltas.

¿Vale la pena la app UltFone Android System Repair para reparar tu Android?

UltFone Android System Repair nos ha parecido una aplicación perfecta para solucionar la mayoría de fallos de Android. Es segura y extremadamente fácil de usar. En varias pruebas que hemos hecho, ha cumplido con nuestras expectativas y no nos ha dado problemas.

Además, debemos destacar que todo lo que hace (instalar firmware, borrar la caché del sistema, etc.), lo hace bastante rápido por lo que no es una de esas herramientas con las que pierdes el tiempo. Y es compatible con todas las marcas de Android, aunque no nos gustó que sus tutoriales solo están enfocados a móviles de Samsung y Huawei.

El único «pero» de la app es que sus mejores funciones (las de Reparar sistema Android y Borrar caché del sistema) son de pago. Las únicas gratuitas son las de entrar / salir de los modos Recovery, Download y Fastboot (esta última solo es gratis las primeras 5 veces). Pero pensándolo bien, es justo que una app tan útil como esta sea de pago. Después de todo, puede solucionarte problemas por los que un técnico te cobraría muchísimo más.

Cuesta unos 17 € y la puedes usar para siempre en un PC y con todos los móviles que quieras. No tendrás que estar renovando suscripción ni nada eso. Viéndolo así, no cabe duda de que UltFone Android System Repair vale la pena al 100 %. Cuando tengas un problema con tu Android, tendrás esta sencilla y poderosa herramienta esperándote en tu PC para arreglarlo sin complicarte la vida.