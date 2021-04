Los creadores de Telepath son ex empleados de Quora y quieren usar sus conocimientos para hacer que las redes sociales sean divertidas de nuevo. Esta app está dirigida a personas que quieran discutir sus intereses y busca plantarse para competir con Twitter, quien por su parte creó la función Spaces, unas salas con mensajes de voz para competir con Clubhouse.

La plataforma está disponible solo en su versión beta y al igual que en Clubhouse, necesitas invitación para usarla, además tiene características similares a Twitter y Reddit. Posee una sección que funciona como centro de actualizaciones según las personas y temas que sigues, en esto se asemeja a Twitter. Con Reddit comparte la función de que cada publicación debe crearse dentro de un grupo, en Telepath se les llama “Red”.

El lado fuerte de Telepath, el control sobre su comunidad

Esta plataforma destaca porque se enfoca en que el contenido de sus usuarios sea moderado, algo poco común en redes sociales actuales. En la app fomentan que su comunidad se comporte según el contexto de cada una de sus redes. Además, Telepath hace que sus usuarios usen sus nombres reales y su número de teléfono propio, asegurándose de que no se generen comentarios agresivos (y si pasa, se pueda identificar).

También hacen énfasis en que si hay un debate polémico y alguien parece insistente en querer tener la última palabra, Telepath puede bloquear el hilo para terminar la conversación. Esto hace evidente que esta app se caracteriza por ir más allá de otras redes sociales con respecto a las prohibiciones hacia discursos odio e incitación a la violencia. Esto busca garantizar que las conversaciones en ella sean con argumentos productivos y sin ofensas.

Telepath quiere arreglar el desastre de Twitter

Las reglas de la plataforma te indican lo que no debes hacer en una publicación. Te invitan a ser amable, no insultar, suponer que los otros usuarios tienen buenas intenciones y a ser una persona razonable. Las medidas tomadas por Telepath han surtido efecto en comparación con las de Twitter para hacer que el ambiente en su plataforma no sea hostil.

La plataforma planea agregar moderadores a medida que vaya creciendo y de esta forma evitar el mal comportamiento de sus usuarios. También prohíben la desinformación y el intercambio de engaños. Desde la app indican que buscan dar soluciones a problemas que surgieron en Twitter. Mientras tanto Twitter sigue sin permitir que se editen los mensajes.

¿Qué será de Telepath?

Los creadores de Telepath desean que su app se sienta como un lugar amable, cosa que se ha convertido en algo inusual en las redes sociales. A esto se refieren cuando indican que quieren una plataforma divertida. Esta es una red social enfocada solo para personas, no se permiten bots, moderadores ni tampoco editores.

Seguramente mantener el buen comportamiento por parte de su comunidad es lo que caracteriza a esta app. Saber si funcionará o no el sistema implementado por Telepath es complicado, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que parece que se está convirtiendo en una empresa viable y sus medidas para mantener un ambiente sano en su plataforma son algo que atrae a muchos usuarios.