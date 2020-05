La distancia social de dos metros es algo que se está promoviendo en todas partes del mundo. Sin embargo, en ocasiones es difícil visualizarla con exactitud. Por ello nace Sodar, la app web de Google que te ayudará a respetar la distancia de seguridad anti-covid19.

Esta solución de Google se llama Sodar y ni siquiera necesitas descargar una aplicación para empezar a usarla. Solo dirígete a la web sodar.withgoogle.com o goo.gle/sodar desde Google Chrome en un dispositivo Android.

Después de otorgar los permisos necesarios, el sitio iniciará una experiencia de realidad aumentada muy intuitiva. Solo dale una vista al suelo para calibrar y la app te mostrará una línea curva clara que revela cómo se verían dos metros de espacio en cada dirección.

La línea se mueve a medida que te vayas moviendo, así que podrás saber si realmente estás respetando la distancia social. Pero aunque es bastante precisa, puede que en ocasiones no sea 100% exacta. De igual forma, es una excelente alternativa para quien quiera cumplir con el distanciamiento social durante esta situación del coronavirus.

¿Quieres probar esta interesante aplicación de Google? Púes lo único que debes hacer es abrir el enlace en Chrome desde tu Android. Ojo, debes tener en cuenta que no funciona en iOS y en algunos dispositivos Android (aunque sean recientes). Es posible que tu teléfono tenga que ser compatible con ARCore, pero parece que también hay ciertos requisitos adicionales desconocidos.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020