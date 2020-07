Google cuenta con un equipo de trabajo, llamado Área 120, dedicado a crear solo productos experimentales. Hoy, este mismo equipo ha lanzado una nueva aplicación dedicada a compras online. ¿Cómo se llama y cómo funciona? Te explicamos a continuación todo sobre Shoploop, la nueva app de Google que mezcla TikTok con una app de compras.

Esto es bastante curioso porque no es la primera vez que un gigante quiere copiar algo de TikTok. Ya Facebook lo intentó con Lasso pero fracasó, luego salió Chingari como alternativa al cierre de TikTok en la Índia, pero no es lo mismo. ¿Qué tiene de diferente Shoploop? Algo muy particular, las compras online.

Todo lo que debes saber sobre Shoploop, la nueva app de compras parecida a TikTok

Bajo la premisa de “descubrir, evaluar y comprar productos” Google ha lanzado Shoploop, su nueva aplicación de compras online centrada únicamente en los productos de belleza. De hecho, en la interfaz de la app puedes ver cuatro tipos de vídeos que resaltan esto: “skincare” (cuidado de la piel), “make up” (maquillaje), “hair” (cabello) y “nail” (uñas).

Los vídeos de Shoploop tienen una duración máxima de 90 segundos. La idea de estos es que los usuarios puedan compartir sus opiniones sobre los productos. Lo que nos lleva a pensar en que esta app es más una herramienta de reseñas de productos de maquillaje que de compras.

Pero, ¿qué pasa si te gustó un producto y deseas comprarlo? Puedes archivar el vídeo de este para comprarlo más tarde o simplemente hacer clic en el enlace de compra que te redireccionará a la página oficial del producto de maquillaje.

Los usuarios de Shoploop podrán seguir a los creadores de vídeos y compartir su contenido en otras redes sociales o aplicaciones. Pero si estás interesado en acceder a esta aplicación y ser uno de los creadores de contenido solo tienes que visitar el sitio web oficial de Shoploop desde tu móvil y presentar una solicitud.

Por ahora, Shoploop solo está disponible para móviles. Así que se tendrá que esperar un poco más para poder acceder a ella desde el ordenador o portátil. Así que cuéntanos, ¿qué te ha parecido Shoploop, crees que es útil? Tú opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.