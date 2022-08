¿Tienes que leer un artículo muy largo y no tienes tiempo para hacerlo? ¿Te pidieron hacer un resumen de una información, pero te da pereza hacerlo? Te entendemos, a veces no apetece leer artículos largos y mucho menos hacer un resumen de ellos. Por eso, aquí te traemos una herramienta que puede hacer resúmenes de forma automática por ti y gratis. Además, no tiene límite de caracteres y puede reducir los textos al 30% o menos.

Así que, si estabas buscando un resumidor de textos online, gratuito y automático, acompáñanos a conocer el mejor de todos. Enseguida te explicaremos cómo funciona y cómo puedes usarlo en tu móvil o PC.

Así es Resoomer: un resumidor automático de textos largos

Resoomer es una página web que crea resúmenes automáticos de cualquier texto que pegues en ella. Su funcionamiento es muy sencillo, ya que consta de dos cuadros de texto: en el de la izquierda pegas el texto largo a resumir (aunque también puedes importar un documento) y en el derecho aparecerá el resumen generado por la página.

Se puede usar desde un móvil, tablet o PC. De hecho, para ordenadores Resoomer tiene un extensión de navegador que puedes instalar desde los siguientes cajetines.

Usar | Resoomer

Cómo usar Resoomer para resumir textos largos automáticamente

Los pasos para crear resúmenes automáticos con Resoomer son los siguientes:

Ve a Resoomer.

Pega el texto que quieres resumir en el cuadro de texto de la izquierda.

Espera unos segundos y tu resumen aparecerá en el cuadro de la derecha.

Abajo del resumen saldrán varios botones: uno para copiar el resumen, otro para parafrasear el texto con la web Paraphraz, dos para descargar el resumen como PDF o DOC, uno para volver a escribir el resumen y un último para traducir el texto. ¡Y eso es todo! Así de sencillo y fácil de usar en Resoomer.

Esperamos que esta herramienta te resulte útil, ya sea para trabajar o estudiar. Cuando la pruebes, no dudes en comentarnos qué te pareció y si cumplió con tus expectativas. Antes de irte, echa un ojo a esta otra útil herramienta llamada PhotoRoom para quitar fondos de fotos.