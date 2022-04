¿Imaginas poder escanear cualquier objeto a tu alrededor y crear una copia exacta en 3D en tu móvil? Con RealityScan, la nueva app de modelado 3D de Epic Games podrás hacerlo. Descubre todo lo que esta fantástica herramienta tiene para ti y por qué puede ser tan importante para el futuro.

Crea modelos 3D de altísima calidad con la cámara de tu móvil y una simple app

Epic Games, la compañía detrás de juegazos como Fortnite o Gears of War no sabe solamente de estos menesteres. Resulta que también son expertos en modelado 3D e invierten un montón en I+D para estas tecnologías. Prueba de ello es que recientemente presentaron Unreal Engine 5, la última actualización de uno de los motores gráficos más famosos, pero no fue lo único.

Junto a ese lanzamiento llegó RealityScan, una app que hace uso de RealityCapture, una tecnología fotogramétrica de realidad aumentada capaz de reconstruir cualquier cosa a tu alrededor a partir de imágenes. La aplicación es gratis, puede instalarse en tu móvil y crea modelos 3D de alta fidelidad que puedes utilizar para un montón de cosas.

Al usarla, RealityScan te irá guiando para que escanees correctamente el objeto o entorno a virtualizar. Una vez haya finalizado el escaneo, la aplicación unirá todos los datos recolectados y generará un modelo 3D virtual en cuestión de segundos.

De momento, la aplicación está disponible como una beta únicamente para móviles iPhone, una movida curiosa tomando en cuenta los problemas que tienen Epic Games y Apple. Aun así, llegará a finales de año a Android. Pero a todas estas, ¿por qué esta app es tan especial?

Llevar objetos reales al mundo virtual fácilmente es el futuro

Más allá del dato curioso de crear un modelo 3D de tu cama, mesa o sofá, puede que te estés preguntando ¿por qué una app como RealityScan es tan importante? Epic Games señala que este tipo de aplicaciones son el futuro de la creación de contenido virtual.

Primero, porque facilitará un montón el diseño e inclusión de objetos 3D en juegos; segundo, porque permite crear entornos virtuales mucho más realistas para producciones audiovisuales; tercero, recuerda que el metaverso crece cada día más, así que esta sería una forma sencilla de llevar objetos a ese universo digital.

Y ya en otros asuntos, resulta que los modelos 3D de RealityScan podrán exportarse fácilmente a Sketchfab, una plataforma online de compraventa de modelos 3D que le pertenece a Epic Games.

¿Algún uso adicional? Seguramente Epic no lo pensó así, pero con un modelo 3D de alta precisión siempre podrás mandar a restaurar el objeto real sin miedo a que luego quede diferente. Eso, y que incluso podrías utilizar la copia virtual para encontrar ese mismo artículo en una tienda (quizás utilizando herramientas como Google Lens o algo por el estilo).